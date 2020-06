Hromádka hlíny, na níž roste tráva a kvetou květiny a kterou najdete v těsném sousedství kostela na hřbitově ve Štěpánovicích u Klatov, vypadá hodně nenápadně. Jen málokoho by napadlo, že právě zde leží bezcitný několikanásobný vrah, kterého se báli lidé v celých západních Čechách.

V roce 1935, kdy se náš příběh odehrává, bylo Rudolfu Hellerovi, rodákovi z Tachovska, pouhých 22 let. Byl kriminálník a žil jako tulák. Četníci ho důvodně podezřívali, že to byl právě on, kdo 20. srpna 1935 v obci Schönfeld u Lokte zastřelil hospodského Josefa Gareise.

Zda to byla jeho první vražda, se již nedozvíme, jisté ale je, že o dva dny později chladnokrevně zastřelil u Velké Hleďsebe obecního strážníka Karla Stöhra. Od té chvíle po Hellerovi šli strážníci široko daleko, neboť díky druhému tulákovi dobře věděli, koho hledají. Heller dlouho unikal, přičemž páchal trestnou činnost. Jak uvádí tehdejší noviny Šumavan, při svém úniku oloupil četníky u Bečova nad Teplou, vykradl rolníky v Mydlovanech či ve Skviříně, řádil i jinde.

„Nebezpečný zločinec se často převlékal, měnil podobu, a tak unikal bezpečnostním orgánům, ale osudu svému přece neunikl. Dne 8. října byl dopaden v lese na Boubíně dvěma hajnými, kteří jej zaskočili, odebrali mu revolver, ale Heller jim při dopravě k okresnímu soudu ve Vimperku uprchl,“ píše dobový tisk. Hellera až o osm dní později objevil u Kolovče strážmistr Josef Jirka. Pokusil se ho zastavit, česky i německy ho vyzval, ať dá ruce vzhůru. Heller však nezaváhal a na strážníka, tátu čtyř dětí, okamžitě dvakrát vystřelil. Zasáhl ho, Jirka zemřel ještě tentýž den. To už se ale rozběhlo rozsáhlé pátrání po vrahovi, do něhož se zapojili nejen četníci, ale i lesní personál a civilisté s puškami, holemi, rozporkami a vidlemi. Hellera se podařilo objevit ještě tentýž den v podvečer u lesíka mezi Štěpánovicemi a Dehtínem na Klatovsku, kde ho zahlédla jedna z hlídek. Strážmistr Jaroslav Škornička neváhal a Hellera střelil do nohy. Ten, vida bezvýchodnost situace, prostřelil si na poli hlavu.

Na událost dodnes vzpomíná tehdejší obyvatelka Štěpánovic, které je dnes už 93 let. „Můj tatínek byl tenkrát ve Štěpánovicích starostou. Já jsem tehdy chodila asi do druhé třídy, to byla ještě škola ve Štěpánovicích. Pamatuji si, že když se po tom vrahovi pátralo, tak nás všechny pustili ze školy. Nařídili nám, že se nikde nesmíme zdržovat a musíme rovnou domů,“ vzpomínala pamětnice. Dodala, že její otec musel z titulu své funkce na místo, kde mrtvý Heller ležel. „Vzpomínám si, že tatínek říkal, že po něm tehdy házeli kamení, aby se přesvědčili, že smrt jen nepředstírá. Nemohli ho odnést, ale hlídali ho s četníkem celou noc, než přijela komise. Druhý den ráno mi maminka dala do džbánku kafe a já jim ho nesla,“ zavzpomínala seniorka.

Hned po odjezdu komise byl Heller pohřben na náklady své rodné obce na štěpánovickém hřbitově. „Bylo to do bezejmenného hrobu, potvrzuje to i štěpánovická pohřební kniha, kde je o tom zápis,“ uvedl Zdeněk Bílý ze Štěpánovic.

Hromádka hlíny je na místě trochu znatelná dodnes, ani většina místních ale netuší, že pod ní leží surový vrah.