Volební místnosti v celé zemi jsou v pátek 8. října otevřeny od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 9. října pak od 8:00 do 14:00 hodin.

Volební místnosti se s dvaadvacátou hodinou uzavřely. Podle vedoucího odboru vnitřních věcí plzeňského krajského úřadu nezaznamenaly kontroly během pátku žádné potíže. "Naši kontroloři už se vrátili. Nikde žádné zásadní nedostatky, které by hlasování ovlivnily, neobjevily," řekl v pátek večer Deníku s tím, že problémy zaznamenal úřad hlavně s voličskými průkazy. "Lidé volají, co mají dělat, když byli například v zahraničí, vrátili se a voličský průkaz byl zaslán na zastupitelský úřad. To jsou ale věci, které už bohužel nejdou vyřešit," doplnil Nový

Volební místnosti se ve 14 hodin otevřely, v kraji bez potíží

Do volební místnosti v Tylově ulici v centru Plzně dorazila na druhou hodinu zhruba desítka voličů. Jeden z prvních voličů sdělil, že na druhou hodinu vyrazil odevzdat hlas z časových důvodů. "Volím pravidelně," řekl pro Deník.

Podle předsedkyně komise Zdeňky Hornofové, která je ve volební komisi už po několikáté, často přichází voliči hned po otevření místnosti. "Většinou jsou to občané, kteří někam odjíždějí. Pak zájem opadne a chodí až v podvečer. Doufejme, že účast u nás bude alespoň 25 až 27 procent," pověděla s tím, že předpokládá, že zájem o parlamentní volby bude větší než o loňské krajské.

Také před volební místností v Plzni-Černicích čekala před druhou hodinou odpolední asi desítka voličů. „Chodím většinou volit hned po otevření volebních místností. Na ty letošní volby jsem se obzvlášť těšil,“ svěřil se jeden z obyvatelů Černic a pravidelný volič. Plzeňský primátor Martin Baxa, krajský lídr koalice SPOLU, odvolil v sokolovně v Radobyčicích ve 14:30 hodin. „Snad vše dobře dopadne,“ poznamenal.

Jan Nový z krajského úřadu Deníku řekl, že začátek voleb se obešel bez problémů. "Do terénu nyní vyráží naši kontroloři," poznamenal.

Představení všech stran a jejich kandidátů v Plzeňském kraji

V Plzeňském kraji se konají čtyři referenda

Souběžně s parlamentními volbami se na čtyřech místech v Plzeňském kraji konají místní referenda. Čeho se týkají?

Sušice (Klatovsko): Referendum se týká Sušické nemocnice, lidé budou odpovídat na otázku: „Chcete, aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči v rozsahu: lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje v Sušické nemocnici?“

Příkosice (Rokycansko): Obec se chystá postavit kanalizaci, obyvatelé pak v referendu rozhodnou zda půjde o tlakovou nebo spádovou variantu.

Smědčice (Rokycansko): Rozhoduje se, zda k výstavbě vodovodu připojit také kanalizaci.

Losiná (Plzeňsko): V obci se bude konat již třetí referendum na téma stavby betonárny v obci.

Jaké poslance jste zvolili v roce 2017?

Obyvatelé kraje v roce 2017 zvolili do poslanecké sněmovny tyto kandidáty:

Za ANO: Karla Šlechtová, Jan Volný, Miloslava Rutová, Barbora Kořanová, Kamal Farhan / Za ODS: Martin Baxa, Ilona Mauritzová / Za SPD: Jana Levová / Za Piráty: Lukáš Bartoň / Za KSČM: Jiří Valenta / Za ČSSD: Milan Chovanec