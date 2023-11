Vodoměry je v současnosti nutné chránit před mrazem. Opatření mohou zabránit mnohatisícovým škodám. Nebezpečí hrozí zejména na chatách a chalupách bez celoročního provozu, kde majitelé dlouho nemusí zjistit, že jim nemovitost zaplavila voda. Upozorňuje na to Vodárna Plzeň.

"Právě nyní je nejvyšší čas zkontrolovat a zabezpečit vodoměr a postarat se, aby zařízení nepoškodil mráz. Vytékající voda totiž může značně poškodit nejen samotný vodoměr, ale majetek v celém objektu. Chránit vodoměr před poškozením je ze zákona povinností odběratele, který se o něj musí starat tak, aby fungoval bez problémů. Většinou je v jeho nemovitosti nebo na jeho pozemku. Pokud má odběratel podezření, že vodoměr správně nefunguje, může zavolat na vodárnu, telefonní číslo 377 413 190, a požádat o jeho kontrolu," uvedla mluvčí společnosti Dana Veselá.

Tam, kde jsou vodoměry umístěny ve venkovních šachtách, je třeba dbát na to, aby prostor nemohl být zaplaven povrchovou vodou. "Doporučujeme uzavřít přívod vody před vodoměrem a potrubí za ním vypustit. Pokud je rozvod opatřen uzávěrem před i za vodoměrem, necháme uzávěr za měřidlem otevřený a sestavu obalíme izolační vrstvou, třeba polystyrenem. Nevhodné jsou různé deky a další textilie, které podléhají hnilobě. Dbejte také na pečlivě uzavřená okna v místnostech, kde je vodoměr umístěný, například ve sklepních prostorách," radí mluvčí.

Zámrzná hloubka je asi 1,5 metru pod povrchem země. Do této hloubky by vodoměr teoreticky zamrznout neměl, pro jistotu je ale dobré ho stejně ochránit. Poškodit vodoměr teplem může i sám odběratel, který se snaží již zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru rozehřívat otevřeným ohněm. To ale v žádném případě pracovníci vodárny nedoporučují, protože po tomto zásahu vodoměr zpravidla už měřit nebude a musí se vyměnit.

Vodárna Plzeň má zhruba 44 tisíc odběrných míst. Vloni vyrobila 14 324 tisíc m3 pitné vody a je nejvýznamnějším provozovatelem vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v Plzeňském kraji.