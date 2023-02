Vodíkový pohon představuje alternativu ke klasickým spalovacím motorům a přispívá svým provozem k udržitelnosti a ochraně životního prostředí, protože nevytváří žádné emise. „Základem pohonu je vodíkový článek, který vyrábí elektrickou energii. Funguje na principu invertní elektrolýzy, což je opak známé elektrolýzy s rozkladem vody. Tady v tomto případě jde naopak o sloučení molekul vodíku a kyslíku. Vodík slouží jako palivo a kyslík jako okysličovadlo. Když přes elektrolyt dojde ke spojení, elektrický náboj se ukládá do trakční baterie a dál to funguje jako u elektrobusu. Do baterie se navíc ukládá i elektřina vyrobená využitím kinetické energie, například při brzdění vozu při jízdě z kopce,“ vysvětluje Radek Svoboda, ředitel realizace Škoda Electric a dodává: „Nejsložitějším komponentem je u tohoto vozidla chlazení, protože palivový článek produkuje velké množství tepla, stejně jako například trakce s měniči. Získané teplo se pak využívá pro vytápění prostoru pro cestující.“