Na 1600 návštěvníků zavítalo v sobotu na Homolku do plzeňské vodárny na Den otevřených dveří. Další desítky lidí si přišly prohlédnout provoz čistírny odpadních vod v Jateční ulici.

Den otevřených dveří se konal u příležitosti Světového dne vody, který lidé slaví po celém světě. Každoročně připadá na 22. března a vyhlásila jej OSN, aby připomínal důležitost vody pro celou naši planetu. Vodárna Plzeň je největším provozovatelem vodárenské infrastruktury v Plzeňském kraji a zásobuje více než 244 tisíc obyvatel pitnou vodou. Ročně vyrobí více než 14 500 tis. metrů krychlových pitné vody. Úpravna vody na Homolce dokáže vyrobit až 1000 litrů za sekundu.

Víte, že v Plzni spotřebujeme průměrně každý z nás 98 litrů litrů pitné vody denně? A že dalších skoro 25 litrů spotřebujeme na praní, splachování WC, osobní hygienu nebo úklid? Slabě kapající kohoutek může vyplýtvat až 24 litrů vody za den, protékající WC až 150 litrů denně. Právě takové informace a mnoho dalších zajímavostí se mohli Plzeňané dozvědět na tradičním dnu otevřených dveří Vodárny Plzeň.

Komentované prohlídky je zavedly do dvou největších vodárenských provozů – do úpravny vody na Homolce a do čistírny odpadních vod v Plzni v Jateční ulici. „O oba provozy byl takový zájem, že všechny termíny byly rozebrané během několika chvil, když jsme je vyhlásili. Ale už od dubna spouštíme něco, co tady nikdy nebylo. Budeme pravidelně vždy jednu sobotu v měsíci pořádat komentované prohlídky naší úpravny vody a další sobotu čistírny odpadních vod. Lidé si je projdou se zkušeným pracovníkem, dozvědí se, jak se nabírá z Úhlavy voda surová, jak z ní vzniká pitná. Poznají celý velký technologický proces, na jehož konci je voda, která teče z kohoutku,“ sdělila mluvčí vodárny Dana Veselá.

Jak a kde se bude možné na takovéto prohlídky zaregistrovat, vysvětlil Jan Taušl, obchodní ředitel Vodárny Plzeň: „Děláme to především kvůli velkému zájmu a počtu lidí. Dosud byla vodárna otevřená asi třikrát v roce a vždy byly termíny rozebrány během několika minut. Zájem veřejnosti nás těší a chceme co největšímu počtu lidí přiblížit, jak se voda upravuje a čistí. Registrovat se a zakoupit vstupenku si budou moci zájemci na všechny termíny v roce přes portál Plzeňské vstupenky. Prohlídky jsou naplánované vždy na sobotu od 14 hodin. Na úpravně vody budou vždy začátkem měsíce, první je 8. dubna a na čističce koncem měsíce. Tam je první termín 29. dubna. Cena vstupenky je 100 korun a každá z prohlídek bude trvat až hodinu a kapacita je 20 osob."

Na zmíněný Den otevřených dveří se přišlo podívat i hodně rodin s dětmi. Ty kromě interaktivního modelu koloběhu vody v přírodě a různých tematických soutěží nejvíce zajímala dvě velká akvária s živými rybami. „Jde o biologický test. Než jde voda do kohoutků, prochází dvěma průtočnými akvárii s kapry, jesetery a dalšími rybami. V prvním je přírodní voda z Úhlavy a ve druhé už je voda upravená, která jde do kohoutků. Je to poslední test, že dokud tam ryby prospívají, je voda perfektní a život v ní funguje,“ popsala Veselá.

U jedné ze soutěží se zastavila jednatřicetiletá Plzeňanka Kateřina se svými dětmi. „Chceme se dozvědět, jak se čistí voda a jakou funkci vlastně má vodárna. Doma učíme děti šetřit vodou, tak chci aby to tu viděly,“ uvedla návštěvnice.