Blesková povodeň se prohnala Štěnovicemi na jižním Plzeňsku v neděli odpoledne. Lidé z ulice V Potocích přišli během chvíle o všechen majetek. Voda z jindy poklidného Losinského potoka s sebou brala asfalt, stromy, ploty a dokonce i zaparkované auto, které zůstalo uvězněné pod betonovým mostkem.

Zkáza ve Štěnovicích. Voda brala majetky lidí i asfalt | Video: Veronika Krátká

Vyplavené domy, zničené zahrady, nánosy bahna, dřevo a odpadky v ulicích, vytrhaný asfalt. Takovou spoušť po sobě nechala velká voda, která se valila Štěnovicemi. „Nejhorší to bylo v neděli od půl druhé odpoledne zhruba do půl sedmé večer, pak voda opadla a už jsme mohli začít tu spoušť likvidovat. Povodeň zasáhla desítky domů. Teď nás čeká v první řadě úklid. Pomáhají dobrovolníci, místní i profesionální hasiči. Měli by se zapojit i další hasičské jednotky z okolí. Teď sbíráme od lidí informace, abychom věděli, co potřebují. Musíme zkoordinovat dobrovolnickou pomoc,“ sdělil starosta Jan Polívka. Přitom mu neustále zvoní telefon. Lidé mu volají kvůli znečištěným studnám, shánějí úklidové pomůcky, rukavice a další věci.

Radbuza vystoupala ve Lhotě v pondělí ráno na druhý povodňový stupeň

Na pomoc obyvatelům ulice V Potocích už obec vyhlásila materiální sbírku. Sběrné místo vzniklo v Lidovém domě. Lidé tam mohou přinášet lopaty, silniční košťata, pracovní rukavice, holínky velikosti 45 a 48 a větší, dvacetilitrové kanystry, pytle, dezinfekční prostředky, kbelíky a další úklidové prostředky.

Někteří lidé přišli o veškeré vybavení domácností. V pondělí dopoledne stály na ulici zničené pračky, lednice, nábytek. Zahrady zaplavilo bahno. Velká voda smetla dokonce i auto zaparkované u jednoho z domů poměrně vzdáleného od potoka. Červená Fabie uvázla pod betonovým mostkem. Po několikahodinovém

úsilí ji vyprostili v pondělí před polednem profesionální hasiči s pomocí bagru.

„Samozřejmě velká voda už tady byla několikrát, ale takovou spoušť nepamatuji. Vlastně ani v roce 2002 nenapáchala povodeň v obci takové škody. Podle pamětníků to bylo podobné v roce 1975,“ dodává starosta.

Zdroj: Veronika Krátká

Na rok 1975 vzpomínají manželé, kterým nedělní blesková povodeň vyplavila sklep a poničila zahradu: „Tehdy jsme měli u domu vymleté koryto hluboké metr a půl. Ale i teď to bylo hrozné. Šlo to rychle a měli jsme strach. Naštěstí se nám voda tentokrát nedostala do domu, ze sklepa už jsme vodu vyčerpali. Hodně lidí je na tom hůř.“

O několik domů dál odváží starší muž na kolečku promáčené elektrospotřebiče a další vybavení domácnosti do kontejneru: „Byla to úplně nová lednice. Co se dá dělat. Teď musíme barák vyklidit a pak ho začneme sušit. “

V neděli zasahovaly ve Štěnovicích všechny záchranářské složky, protože valící se voda uvěznila mladého muže uprostřed toku. Zasahovat musel vrtulník. S pomocí hasiče lezce se podařilo muže vyzvednout a bez zranění dopravit do bezpečí. vek