Čerstvě narozené ovečce na farmě ve Vochově na severním Plzeňsku osud nerozdal ty nejlepší karty. Stádo slabé jehně odmítlo a jeho šance na přežití byla minimální. Dnes už se má malá Ivonka čile k světu. Díky rodině Maďarových, která ji doslova vypiplala v bytě na lahvi s mlékem, teď ovečka chodí na procházky na vodítku a má už i nový domov.

Ovečku, kterou stádo odmítlo, vypiplala rodina Maďarových doma v bytovce na lahvi s mlékem. | Video: archiv rodiny a Deník/Veronika Krátká

Nechtěné ovečky se ujala desetiletá Gábina Maďarová, která na farmu dochází do jezdeckého kroužku. „Ovečka byla nejspíš z dvojčat, stádo ji nechtělo. Kopali do ní a vystrkovali ji. Byla opuštěná a umřela by. S majiteli farmy jsme se domluvili, že ji zkusíme zachránit. Poradili nám, jak ji máme krmit. Nejdříve dostávala mlezivo, potom speciální ovčí Sunar,“ vypráví maminka Gábiny Veronika s tím, že ovečka narozená 23. března dostala jméno Ivona, protože na farmě je zvykem dávat mláďatům jména podle toho, kdo má v daný den svátek.

Zdroj: archiv rodiny a Deník/Veronika Krátká

První týdny s Ivonkou byly pro celou rodinu hodně náročné. „Byla strašně slabá, vážila necelá dvě kila. Dávali jsme jí mléko a ona při pití kolabovala. Museli jsme dávky snížit na 20 mililitrů, aby to vůbec zvládla vypít, ale krmili jsme co nejčastěji. To trvalo 14 dní, pak už dokázala vypít 150 mililitrů, z toho jsme měli velkou radost. Teď už váží přes sedm kilo, pije mlíčko jen třikrát denně po 200 mililitrech a k tomu se začíná pást, dostává seno a ovesné vločky,“ pokračuje Veronika Maďarová.

Ivonka tak strávila první týdny svého života v bytě. „Od majitelů farmy jsme dostali kožešinu, aby se cítila jako u maminky. Roztopili jsme krb a ona na ní ležela. Zpočátku měla silné průjmy, po bytě proto chodila s dětskou plenou. Měla také svetřík po našich psech, aby jí nebyla zima. Neuvěřitelné bylo, jak se k ní chovala naše ostatní zvířata. Nejvíc o ni pečovala fenka plemene phaléne Elfinka. Máme ještě dalšího pejska papillona Attilu, dvě kočky ragdolly a králíka. Všichni se s ní výborně snášeli. I když jedna z koček ji ignorovala, ale zato kocour Zeus si vedle ní lehal, myl jí uši. Ta symbióza byla úžasná,“ dodává Veronika Maďarová.

Časem mohli lidé ve Vochově potkat Gábinu s ovečkou na vodítku na procházce. Reakce jsou různé, říká paní Veronika: „Někteří lidé se usmívají a jsou nadšení, hlavně děti. Jiní se tváří, že je chudák a my jsme divní, když máme ovci na vodítku, ale oni neznají ten příběh.“

Protože dospělé ovce vřesové váží kolem 45 kilogramů, museli Maďarovi začít hledat pro Ivonku nové bydlení. „Objížděli jsme různá místa, kam bychom ji mohli dát, nakonec jsme dojeli až do Pohádkové zahrady v Pardubicích, tam se nám to zdálo nejlepší. Jsou tam další flaškáči, tedy zvířata odchovaná doma na lahvi a ostatní zachráněná zvířata a ptáci. Každý má svou voliéru nebo domeček. Ale Ivonka bude VIP. Majitelka Pohádkové zahrady se ujala stejně starého muflona Jonatána, kterého si bere na noc domů a Ivča se k němu přidá. Přes den budou lítat po zahradě a užívat si. Samozřejmě ji budeme jezdit navštěvovat, to už mi manžel slíbil. Nechce se mi s ní rozloučit, ale vím, že to pro ni bude nejlepší. S Gábinkou to obrečíme,“ pokračuje Veronika Maďarová. O tom, že by doma odchovali další ovečku, zatím neuvažuje: „Ráda bych, ale to loučení je pro mě moc těžké. Tohle jsem měla jako zooterapii, navíc se ukázalo, že naše manželství ustojí opravdu hodně.“