Plzeňský kraj láká občany do veřejné dopravy na častější spoje, levnější jízdné nebo pohodlnější cestování.

Rychlovlak. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Jan Buriánek

Vlaky a autobusy v kraji by měly s novým jízdním řádem najezdit více kilometrů. Zrychlit by mělo například spojení mezi Klatovy a Prahou a na trati mezi Sušicí a Horažďovicemi by měly přibýt další spoje. Lidé by se také měli dočkat jednotné jízdenky.