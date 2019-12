Když odešel Vladimír Šroub do důchodu, pustil se do vyřezávání betlému. „Jeho dílo je až do Vánoc k vidění v nebílovské zámecké kapli sv. Antonína,“ informoval kastelán nebílovského zámku Milan Fiala.

Monika Mahdalíková ze zámku v Nebílovech ukazuje betlém, který vytvořil místní rodák Vladimír Šroub. | Foto: Deník / Hana Josefová

Betlém Vladimíra Šrouba je totiž pevně spjat s Nebílovy. „Narodil jsem se a vyrostl jsem na nebílovském zámku,“ prozradil. „Když jsem odešel ze stavebnictví do důchodu, začal jsem se věnovat svému koníčku – řezbářství. A také jsem v nebílovské kronice našel pověst o splašených koních a záchraně hraběte Heřmana Czernina z Chudenic i pověst o zázračném účinku pramene u kaple sv. Barbory,“ pokračoval ve vyprávění Vladimír Šroub. Obě pověsti do svého betlému zakomponoval. Dílo vznikalo několik let. Má asi pět desítek figurek zhruba o velikosti 12 centimetrů. „Vše jsem vyřezal z lípy, která vyrostla u nebílovského zámku. Dostal jsem ji od souseda, s nímž jsem se jako kluci kamarádil,“ dodal.