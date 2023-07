Vláda ve středu 12. července schválila dohodu s obcemi v sousedství připravované průmyslové zóny pro výrobu baterií pro elektromobily v na místě současného letiště v Líních na Plzeňsku. Dohoda zmenšuje plochu areálu takzvané gigafactory a slibuje investice do kompenzačních opatření pro obce, řekl novinářům ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Podle Síkely bude maximální plocha průmyslové zóny 200 hektarů namísto původně zvažovaných 700 hektarů. K tomu dalších 80 hektarů zabere obslužná infrastruktura. Stát bude investovat do silniční i železniční infrastruktury v okolí, aby omezil dopravní dopady na okolní obce a vytvoří zelený pás oddělující zónu od obcí. Vláda také chce investovat do posílení občanské vybavenosti a dostupnosti bydlení v dotčených obcích. Plánované investice budou podle ministra vycházet z připravované studie dopadů stavby gigafactory. Vypracování studie Síkela předpokládá do konce roku.

"Letecká záchranná služba, která dosud sídlila na letišti v Líních, zůstane pro region plně funkční a udrží si pro místní stejný standard jako dosud," řekl Síkela. "Zajistit to je teď velký úkol pro můj resort, ale také pro resorty zdravotnictví a obrany," uvedl. Nová lokalita zatím podle něj vybrána není. Síkela zdůraznil, že schválená dohoda s obcemi zaručuje, že budou platit všechny podmínky, na kterých se vláda se samosprávami při přípravě průmyslové zóny dohodne.

Umístění gigafactory v lokalitě na Plzeňsku zvažuje německá automobilka Volkswagen. Továrna má vytvořit 3300 pracovních míst. Pokud se Volkswagen pro Líně rozhodne, začne se stavět koncem roku 2024. Síkela dnes zopakoval, že v gigafactory vidí velkou příležitost pro Česko s ohledem na momentální transformaci automobilového sektoru směrem k elektromobilitě a k významu, jakou má automobilový průmysl pro české hospodářství.