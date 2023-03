Od pátku do neděle 12 týmů složených z celkem 70 programátorů, IT specialistů a technologických nadšenců, zde nazývaných hackeři, hledalo řešení problémů konkrétních lidí žijících s handicapem. Jejich výsledné projekty tak mohou hned najít uplatnění a usnadnit zadavatelům výzev život. Na zpracování mají programátoři rovných 40 hodin.

„V letošním ročníku jsme měli připravených sedm výzev a většinu z nich zadávali konkrétní lidé se zdravotním omezením, čehož si moc vážíme. Popsali, co je trápí, s čím se potýkají a co by jim nejvíce pomohlo,“ řekla Deníku jedna z organizátorek Tereza Čechová. „Mezi zadavateli byl i náš bývalý kolega Zdeněk z pořádající firmy Aimtec. Následkem autonehody u něj došlo ke krvácení do mozku s trvalými následky. Kromě problémů s pohybem bojuje také s porozuměním a od té doby nemůže běžně sledovat například zprávy v televizi. Není schopen rychlé řeči zpravodajství porozumět. A protože i přes svůj handicap neztratil zájem o dění ve světě, podal soutěžícím výzvu v podobě zpomalení přenosu zvuku televizního vysílání,“ představuje jednu z výzev hackathonu Čechová a přidává i další. „Zdeněk má také problémy s orientací v bytě a je plně odkázán na neustálou pomoc manželky Pavlíny, která ho doprovodila i na zahájení#AimtecHackathonu. Tým, který se do druhé výzvy pustil, od ní dostal k dispozici přesně připravené nákresy bytu, od nichž se mohl odrazit a připravit pro dotyčného speciálního průvodce jeho bytem.

Bukovou na Plzeňsku se proháněla psí spřežení. Konaly se tu canicross závody

Tzv. zpomalovače zvuku se ujal tým studentů Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity z katedry informatiky a výpočetní techniky pod vedením vedoucího katedry Přemysla Brady. Reportérce Deníku sympatičtí ajťáci vysvětlili, že zatím mohou zpomalovat zvuk pouze z programů, u kterých probíhají titulky pro neslyšící diváky, na kterých celý svůj projekt staví. „Naše fakulta tady má dva týmy, jsem na kluky opravdu pyšný. Navíc někteří nově nabité zkušenosti mohou použít i do svých závěrečných prací. Možnost tady na místě vyprojektovat, vyrobit či dokázat něco nového je pro ně velkou motivací,“ neskrývá nadšení z akce Přemysl Brada.

Každý tým má k dispozici technologické mentory, kteří k programátorskému klání zapůjčili nejrůznější technologie a podle vznesených požadavků pak týmům pomáhají. „Vzhledem k tomu, že se jedná již o sedmý ročník, z některých hackerů jsou nyní už mentoři,“ usmívá se sympatická pořadatelka Tereza.

David Koller vydal po osmi letech nové album. Koncertní turné začne v Plzni

Oproti uplynulým ročníkům se toho letošního účastní pouze týmy z České republiky. Do technologického maratonu se zapojili středoškoláci, vysokoškoláci, ale i zkušení profesionálové s mnohaletou kariérou v IT.

V rámci#AimtecHackathonu proběhla také série veřejných přednášek TechTalks a dětský program YoungHackers.

Bandera party ukrajinské komunity budí v Plzni emoce, ohradil se i primátor

Zhodnotit téměř dva dny nepřetržité práce každého z týmů a vybrat nejlepší byl pro porotu těžký oříšek. Nakonec si ale jak první cenu, tak triumf ve veřejném hlasování, odnesl právě tým, který se o svůj projekt podělil i s Deníkem a měl za cíl zpomalit řeč z televize.