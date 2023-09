Díky plzeňským archeologům se můžete virtuálně projít římskou pevností

Vrátit se do doby před dvěma tisíci lety a projít si římskou pevnost Castrum Novum, založenou roku 264 před Kristem, v dobách její největší slávy. To je teď možné díky archeologům a archeoložkám z Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), kteří výjimečné archeologické naleziště v nenápadném přímořském městečku Santa Marinella nedaleko Říma už několik let zkoumají a teď ve spolupráci s firmou Tecron VR vyvinuli 3D model pro virtuální realitu. Kdokoliv se tak může kolonií virtuálně projít.

Trailer Castum Novum VR, který najdete na platformě Steam Powered. | Video: Steam Powered