"Není to lehké. Jsme v Plzni poměrně noví a otevřeno jsme mohli mít zatím jen necelé dva měsíce a ještě ne v kuse. Neměli jsme tak zatím moc šanci dostat se více do povědomí místních lidí, což nás mrzí," řekla Milanka Markovičová z vinárny Na břehu Rhôny v Bezručově ulici.

Vedení podniku vybírá pro zákazníka vína přímo ve Francii. V nabídce hosté najdou jak vína od malých vinařů z Francie, zejména z údolí řeky Rhôny, tak také z oblasti Jura a dalších francouzských regiónů. "Za běžné situace podnik funguje tak, že zákazníkovi dáme skleničku a on si pak sám víno natočí z lednic, které jsou mu uvnitř podniku k dispozici. Host si může natočit kolik vína chce. Na papírek si pak jen napíše číslo vína, které si vzal, a kolik toho ochutnal. Je to podle mě skvělá myšlenka. Zákazník se nemusí spoléhat jen na to, jaké víno mu číšník přinese ochutnat. V tuhle chvíli bohužel zákazník do podniku ale nemůže, takže mu víno nosíme k ochutnání na zahrádku," uvedla dále.

"Počasí teď zahrádkám bohužel moc nepřeje. Jsme ale samozřejmě rádi, že vláda otevřela alespoň zahrádky," řekla Markovičová.

Obtížnou situaci hospod a restaurací v Plzni pomůže částečně zmírnit odpuštění poplatků za předzahrádky, které před týdnem schválil centrální městský obvod. Prominutí placení poplatku je platné zpětně od 1. ledna letošního roku do 31. srpna. "Určitě nám to pomůže," dodala. Předzahrádky se mohly podle rozhodnutí vlády otevřít po sedmi měsících v pondělí 17. května.