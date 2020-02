Už více než tři a půl roku uplynulo od referenda, ve kterém obyvatelé Trnové na severním Plzeňsku rozhodli, že by se luxusní vila po tamním podnikateli měla zbourat.

Nyní je její osud zpečetěný. Obec totiž bude v květnu podávat žádost o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj, aby se na odstranění chátrajícího objektu podílelo. „Připravujeme veřejnou zakázku na demolici budovy,“ řekla starostka Trnové Petra Šumlovová. Místo vily, která je už několik let v havarijním stavu, by měla nově vzniknout relaxační zóna se zelení. Budova, která se tyčí nad obcí, vyrostla na začátku devadesátých let. Podnikatel však stavbu opustil a obec ji koncem devadesátých let vykoupila. Poté sloužila různým účelům, včetně domova s pečovatelskou službou. Poslední nájemce odešel v roce 2008.