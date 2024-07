„My jsme přijeli ze Zdic a jsme tu pravidelně každý rok. Vyzkoušíme tak maximálně 8 až 10 druhů piv a pak zůstaneme u toho, co nám nejvíc chutnalo. Sklenice si vozíme vlastní. Zdržíme se tu podle nálady, počasí a výdrže, protože tu máme nocleh a vracíme se domů až zítra,“ hlásí dvaašedesátiletý Karel, který přijel s kamarády do Nepomuku až ze Zdic u Berouna.

Hitem letošních pivních slavností byla lehká, svrchně kvašená piva, ze speciálního chmele a sladu, které nabízí většina stánků.

„Je to takové lehké letní pití, tyto piva jsou i navoněnější a pijí je hlavně mladší. Starší ale stále dávají přednost klasickým ležákům. Ceny držíme od loňska stejné, velké pivo za 60 korun, malé za 40 korun,“ říká René Kabát z minipivovaru Bizon z Čižic u Plzně.

Kromě zajímavých pivních chutí se objevily i piva s originálními názvy.

„My jim názvy dáváme podle toho, jak se náš malý a ještě mladý pivovar vyvíjí. Jedno naše pivo se jmenovalo Naděje, to když jsme uzavírali smlouvu na prostory, další bylo Střecha, když jsme ji dodělali a sem do Nepomuku jsme přivezli pivo Dodavatel, protože se právě řeší dodávka technologie za 8 milionů,“ usmívá se Tomáš Petr z Pivovaru Valeč. I on potvrzuje, že ceny zůstali u nich stejné jako loni. „Půllitr stojí 55 korun a třetinka je za 35 korun,“ dodává.

Řádově o koruny se naopak ceny zvedly v plzeňském Pivovaru Raven.

„Do cen jsme promítli nárůst energií, takže dvanáctka ležák teď stojí 60 korun a malá je za 50 korun. Na dnešek jsme přivezli 360 litrů piva, tak to snad bude v tom horku stačit,“ doufá Petr, sládek pivovaru.

O cenách piva se ale často debatovalo i mezi pivaři.

„Pivo je dobré, ale ceny jsou hrozné. Jako na tom pivním festivalu dejme tomu, ale cena piva v hospodách, to je katastrofa. Všechny malé hospody tím zabijou,“ zlobí se u třetinky piva šedesátiletý Sláva. K němu se přidává i jeho manželka Hana. „Je to vidět i na počtu stánků, před asi šesti lety tu bylo přes třicet pivovarů, loni asi dvaadvacet a letos snad patnáct. Ani se jim to nevyplatí sem jet.“

Přesto ale na nepomuckém náměstí zábava nevázla. V doprovodném programu na pódiu nejprve účastníky slavností roztančily Heligonky Aleše Rusňáka, aby pak přitvrdila muziku oblíbená plzeňská formace Anakonda Benda. Večer pak patřil rockové kapele Benefit a rock-punkovým kapelám Zakázaný sen a Los Fotros.