Nová trať prodlužuje linku číslo čtyři o 1,3 kilometru. Z Klatovské třídy na konečnou v Univerzitní potrvá cesta jen pět minut.

Přejít do galerie

Jízda tramvají po nové trati na Borská pole. Video je dvojnásobně zrychleno. | Video: Deník / Evžen Zavadil

A je to. Více než desetiletá vize se změnila ve skutečnost. Od dnešního rána tramvaje u Borského parku zatočí do Kaplířovy ulice a zamíří přes most k budově Fakulty aplikovaných věd ZČU a svoji pouť zakončí ve Stanici Univerzitní v těsné blízkosti Decathlonu na Borských polích.