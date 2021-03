Akci Covide, nezlob mě zorganizoval Turistický spolek Lipenska původně s cílem vytvořit rekord a ponořit do vln Lipenské přehrady co největší počet otužilců. To ale znemožnila covidová situace. Spolek tedy akci o týden posunul a přesunul z veřejné sféry do sféry individuální. Tak se během víkendu 6. a 7. března do akce mohl zapojit kdokoliv a kdekoliv k tomu využít potok, řeku, jezírko, nádrž, nebo třeba jen sud pod okapem.

Do Vltavy se například vydala parta otužilců ve Vyšším Brodě. V sobotu odpoledne na břehu pomalu odtával čerstvý poprašek sněhu, ale u vody čekalo plážové lehátko, dobroty domácí i z cukrárny, diváci a hrdinové dne – otužilí muži a ženy. Voda v řece měla 4,9 °C a vzduch prakticky stejně. Do koupání ještě zbýval nějaký ten čas, když se objevil borec v trenýrkách a žabkách. „Já už jsem připraven,“ smál se jedenatřicetiletý Oldřich Vacek z Vyššího Brodu. „Už cvakám zubama. Upřímně řečeno, dneska jdu do řeky asi podruhé, jenom z hecu. Ale skučet nebudu. Mám žabky, protože už jsem nažhavenej.“

Vyšebrodští otužilci se noří do Vltavy vždy v neděli, kvůli akci tentokráte přidali i sobotu. „Na dnešek jsme si výjimečně připravili taneček, uvidíme, jak nám to půjde,“ naznačil, že bude překvapení, zkušený otužilec Pavel Baštýř z Vyššího Brodu. „Bude to naše premiéra. Je to ten tanec Jerusalema, co běží na facebooku a tancují ho hasiči, policajti a další rozmanité kolektivy. Tak se přidáme. Bude to taneček v plavkách poté, co vylezeme z vody. Na zahřátí.“

Parta se po svlečení do stylových modrobílých retro plavek vytasila i s rouškami ve stejných barvách. Ve vodě byli na to šup. Chvilku se v ní osvěžili potopeni až po krk, a honem ven. Ale protože šlo o přípravu na rekord, kvůli registraci a fotografování se tam mnozí ponořili ještě jednou. A pak otužilci předvedli taneček, šel jim náramně. „Je mi báječně,“ svěřila se po koupání Vlasta Slípková z Loučovic. „Jenom to převlékání na břehu pak je dost složité, potřebovali bychom tu nějakou převlékárnu. Ale kolegové říkali, že do budoucna něco takového připraví.“

Rok se otužuje Miroslav Mai z Rychnova nad Malší. „Kvůli zdraví,“ svěřil se. „Tady kolegové z party mě do toho naverbovali. Hecli jsme se a šli jsme do toho. Na zdraví se to rozhodně příznivě projevuje. Přestaly mě bolet záda, hlava a podobně. Otužuji se i během týdne ve sprše nebo si vlezu do vany. Je to bezva. Člověk je pak jako vyměněný. Má to opravdu hodně do sebe.“

Každý účastník akce se měl vyfotografovat a svůj snímek pak poslat na webovou adresu organizátorů. Tam se také na počítadle sleduje narůstající počet účastníků. Každý elektronickou cestou obdrží certifikát, který nasdílí na Facebook.

Luboš Rafaj z pelhřimovské agentury Dobrý den, která měla na Lipensku otužilecký rekord zaznamenat, vítá, že akce neskončí jako všechny ostatní. „Tuto letošní celorepublikovou akci již nyní považujeme za nultý ročník hromadného rekordu, který společně s Lipenskem uspořádáme příští rok.“

K akci se přidali i otužilci z Hradce u Stodu.