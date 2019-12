Také vězni v Plzni na Borech si užívají svátečních dnů. Na Štědrý ráno rozzářil borskou věznici, ve které se v současnosti nachází zhruba 1300 vězňů, stromeček, který si nazdobili sami trestanci. V kapli dnes bude konat Vánoční mše, pro vězně je také otevřená kantýna, kde si mohou k Vánocům ještě něco dobrého dokoupit.

Umělé vánoční stromečky, avšak menší, jsou v „hotelu Hvězda“, jak se borské věznici přezdívá, postavené přes svátky hned v několika chodbách. Dárky pod nimi však trestanci nenajdou. „Na Štědrý den dostanou vězni k snídani vánočku a kakao, k obědu čočkovou polévku s pečivem, k večeři pak filé, bramborový salát, pomeranč a banán. Jako v každém roce si mohli dopředu objednat různé chlebíčky a nebo jiné pamlsky,“ vysvětlil mluvčí věznice Aleš Bláha. "Dárky od svých blízkých vězni nedostávají, ovšem mají možnost, pokud mají právo na přijetí balíčku, nechat si jej (do hmotnosti pěti kilogramů) zaslat," dodal Bláha.

Výjimečně mohli vězni strávit vánoční čas i doma, v kruhu rodinném. „Na Štědrý den jsou v plánu turnaje v šipkách a stolním tenise. Vánoce už jsem ve vězení zažil, tentokrát tady ale přes svátky nebudu. Uklízel jsem pro městský obvod Slovany – a hodlám uklízet i nadále - takže mi věznice umožnila přerušení trestu na čtyři dny. Udělal jsem něco pro věznici a věznici udělala něco pro mě – je jasné, že kdybych tu jen ležel a dělal hlouposti, tak na tuto obrovskou výhodu jen tak nedosáhnu,“ popsal jeden z trestanců Josef L. Za odměnu se dostal přes svátky ven k rodině i čtyřicetiletý Saša, který dříve pracoval v Německu v pekárně. "Věznici opustím 23. prosince odpoledne a vrátím se zpět 27. prosince. Když už jsem dostal od věznice tuto důvěru, tak by byla pošetilost udělat nějaký průšvih a porušit ji. Vážíme si toho. Samozřejmě tu bohužel existuje i nějaká ta nevraživost a závist druhých, které třeba štve, že oni na přerušení trestu nedosáhli a musí ještě počkat, zatímco my ano. Probíhají zde nějaké boje, ale je to vlastně to samé, co se odehrává venku. Jen s tím rozdílem, že tady nemáte kam utéct,“ doplnil.