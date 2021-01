Vakcinace, kterou přímo v zařízení provádí EUC Klinika, jde bez problémů. V příštím týdnu tak již budou na území Plzně chráněni první dávkou vakcíny stovky klientů a zaměstnanců, kteří o to projevili zájem.

„Věřím, že díky tomuto kroku se výrazně uleví všem zařízením. Ten tlak, jemuž čelí od jara loňského roku personál našich domovů pro seniory, ale i samotní senioři, je enormní a nadále neudržitelný. Děkuji Plzeňskému kraji, že vyslyšel moji prosbu o to, aby bylo rychle zajištěno očkování právě v plzeňských pobytových zařízeních sociálních služeb,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

Podle Aleny Hynkové, vedoucí magistrátního odboru sociálních služeb, již bylo očkování zajištěno v Senior residence Terasy, kde první dávku 11. ledna dostalo 21 zaměstnanců a 45 klientů, dále v zařízení Baculus, kde bylo 13. ledna naočkováno 11 zaměstnanců a 37 klientů. Dále ve čtvrtek 14. ledna obdrželo vakcínu 15 zaměstnanců a 26 klientů Domova sv. Aloise.

„Městský ústav sociálních služeb očkuje od 13. ledna. První na řadu přišel Domov pro osoby se zdravotním postižením Nováček, kde bylo proočkováno 20 zaměstnanců a všech osm klientů starších 16 let. Následně 14. ledna se očkovací tým EUC Kliniky přesunul do Domova se zvláštním režimem Petrklíč, kde vakcinaci podstoupilo 43 klientů a 18 zaměstnanců. Dnes v pátek 15. ledna probíhá největší akce v Domově se zvláštním režimem Čtyřlístek, v zařízení s největším počtem klientů i zaměstnanců,“ uvedl Vladimír Chuchler, ředitel zmíněné příspěvkové organizace. Celkem by mělo být v rámci Městského ústavu sociálních služeb v první vlně naočkováno 261 uživatelů a 200 zaměstnanců z celkového počtu k očkování přihlášených 344 uživatelů a 245 zaměstnanců. „Jde o zhruba 80 procent všech uživatelů pobytových zařízení sociálních služeb a 75 procent všech zaměstnanců,“ upřesnil Vladimír Chuchler. Očkován později bude jen Domov se zvláštním režimem Sněženka, a to kvůli aktuálnímu ohnisku nákazy.

V příštím týdnu přijdou na řadu zařízení SeneCura a Domov sv. Jiří. Po uplynutí ochranné doby po prodělaném onemocnění bude vakcinace zajištěna i pro Domov sv. Alžběty a Domovinku.