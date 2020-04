V areálu DEPO2015 vznikne studio Slavností svobody, které bude v neděli 3. května vysílat živě prostřednictvím webu slavnostisvobody.cz, facebooku i YouTube. Od jedenácti hodin, v čase, kdy měl vyjet Convoy of Liberty, nabídne rozhovory se zástupci klubů vojenské historie, s historiky, pamětníky i umělci, v plánu je i on-line spojení přímo s veterány v USA a Belgii. Vysílání Plzeň zajistí i 6. května od pomníku Díky, Ameriko!, kam zástupci města, velvyslanec USA a velvyslanec Belgického království položí květiny.

„Přijmout rozhodnutí o zrušení Slavností svobody v rozsahu, v jakém jsme je původně připravili, bylo pro nás skutečně těžké. Protože jsme se nemohli smířit s myšlenkou, že by připomenutí osvobození vůbec nebylo, zajistíme speciální vysílání v neděli 3. května a ve středu 6. května, a tak skromněji, avšak zajímavě osvobození našeho města oslavíme,“ uvedl primátor Plzně Martin Baxa. Živé vysílání může sledovat každý, kdo má přístup k internetu.

Vysílací prostor vznikne v prostorách autobusové haly v DEPO2015. „Tato hala poskytuje dostatečný prostor pro nastavení přísných bezpečnostních a hygienických opatření,“ přiblížila Jana Komišová, vedoucí odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně, který program připravuje.

Studio nabídne rozhovory se zástupci klubů vojenské historie, historiky i umělci, obsahově se zaměří na 75. výročí osvobození Plzně americkou armádou a 31 let historie konání Slavností svobody v Plzni, připomene též loňské odhalení pamětní desky Československé samostatné obrněné brigádě v Arromanches i lednovou výstavu a koncert v New Yorku a ve Washingtonu. Na přípravě obsahu vysílání se podílejí členové týmu Slavností svobody, zástupci Patton Memorial Plzeň, klub Tommy and Yankee a klub 16. obrněné divize a další členové klubů vojenské historie. Účast přislíbil režisér Václav Marhoul s kolegy z plzeňského Military Car Clubu či Jiří Langmajer, bývalý sólista opery Divadla J. K. Tyla a syn amerického vojáka. Příběhy pamětníků bude prezentovat Martin Kroupa z organizace Post Bellum. Hudební doprovod celého programu zajistí Pilsner Jazz Band a Jaroslav Samson Lenk. „Všichni vystupující se budou ve studiu střídat tak, aby byla garantována bezpečnostní opatření,“ doplnila Jana Komišová. V odpoledních hodinách je plánováno on-line spojení s veterány v USA a Belgii. Sdílení vysílání plánuje mezinárodní síť Liberation Route Europe, jejímž je město Plzeň členem.

Nedělní přenos doplní další vysílání, které se uskuteční v podvečer 6. května 2020 od pomníku Díky, Ameriko!, kde během dne postupně zástupci města, velvyslanec USA a velvyslanec Belgického království položí květiny u příležitosti uctění 75. výročí osvobození Plzně americkou armádou. Město Plzeň žádá všechny, kdo by chtěli osobně uctít toto výročí položením květin u pomníků, aby tak činili individuálně, k pomníkům přistupovali jednotlivě, s respektem ke všem vládním nařízením a s ohleduplností vůči všem lidem pohybujícím se na těchto veřejných místech.

Původně připravované Slavnosti svobody 2020, jež se měly uskutečnit od 1. do 6. května 2020 a na nichž se pracovalo od září 2019, byly zastaveny v polovině března 2020 po dohodě s veterány a zástupci klubů vojenské historie. Přesunuty tak budou na rok 2021, kdy si město ve dnech 6. až 9. května mimořádným programem připomene osvobození v duchu 75+1.