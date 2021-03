Nebýt pohotové reakce předjížděného šoféra nákladního auta, mohlo vše skončit tragédií. Po cizinci už jde česká policie, stejně jako po jeho kolegovi, který riskantně předjížděl chvíli předtím.

„Jel jsem v úterý z Hradešic směrem na Klatovy. Jely za mnou dva rumunské kamiony. První mě začal předjíždět ještě v obci, před cedulí už tam musel mít sedmdesátku. Já neříkám, že se tam nedá předjet, ale je se třeba podívat, jestli někdo nejede v protisměru. On ho musel vidět a přesto předjížděl. Podle mne ho omezil,“ řekl Deníku David K. s tím, že mnohem riskantnější bylo druhé předjíždění, které následovalo během chvilky. „Když jsem ho viděl v zrcátku, nevěřil jsem svým očím. Udělal jsem maximum pro to, aby nedošlo k tragédii. Šel jsem hodně na brzdy, aby se přede mne dostal včas a nesrazil se s protijedoucím osobním autem. Mě by neodtlačil, měl jsem 45 tun. Tam to byla otázka vteřin,“ dodal s tím, že na situaci upozornil, neboť ho štve nezodpovědné chování některých jeho kolegů. „Problém je zejména s Rumuny, Poláky, občas Ukrajinci,“ dodal David K.

Video Deník předal policii, podle níž jde v obou případech o přestupky, za které hrozí pokuta od 5000 do 10000 Kč a zákaz řízení od 6 měsíců do 1 roku. „Vzhledem k tomu, že řidič jel s vozidlem registrovaným v jiném státě a je předpoklad, že jde o cizího státního příslušníka, tak v rámci mezinárodní spolupráce požádáme příslušné orgány o výměnu údajů,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovské policie. Dodala, že policie upozorňuje řidiče, kteří při jízdě mají v činnosti záznamové zařízení nebo zaregistrují přestupkové jednání jiných účastníků provozu, aby okamžitě volali na linku 158, aby mohli policisté bezprostředně řidiče, který se dopustil přestupků, zastavit a kontrolovat a případné porušení okamžitě řešit.