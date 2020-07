Povodně před lety děsily obyvatele Přehýšova na severním Plzeňsku.

Povodně v Plzni - Spálené Poříčí | Foto: DENÍK/Vlastimil Leška

Každá zmínka o nich vyvolává v tamních lidech nepříjemně mrazivé vzpomínky na léta 2002 a 2003, kdy byla tato obec pravidelně sužována velkou vodou. A proto současná situace, kde se na řadě míst vylévaly toky a domy zaplavovala voda z promočených polí, pamětníky vylekala. „Pořád si pamatuji, jak tenkrát byla celá ves pod vodou. Situace byla opravdu zoufalá,“ řekl jeden z místních obyvatel. Obec proto po špatných zkušenostech investovala do výstavby protivodňových opatření, které letos lidi před živlem uchránily. „V minulých letech i letos byl v naší obci klid,“ uvedla starostka Přehýšova Michaela Fialová. Podle ní obec před časem nechala udělat protipovodňovou strouhu a následně i val v zatáčce směrem na Stod. „Situace ze zmíněných let by se proto už neměla opakovat,“ dodala starostka.