/AKTUALIZACE VÝSTRAHY/ Vysoké teploty vystřídají silné bouřky, které zasáhnou nejprve západ Čech. Místy hrozí přívalové deště doprovázené silným větrem a krupobitím.

Supercely na Berounsku a Plzeňsku. | Foto: ČHMI/Jana Adamovská, Martin Adamovský

„Dnes (středa) odpoledne, večer a v části noci na čtvrtek očekáváme možný výskyt silných a velmi silných bouřek. Výskyt velmi silných bouřek je předpokládaný v jižní a východní části území s doprovodnými nebezpečnými jevy ve formě nárazů větru kolem 90 km/h, kroupami i nad 2 cm a krátkodobými intenzivními srážkami (i kolem 40 mm).Silné bouřky s nárazy větru až 80 km/h, menšími kroupami a krátkodobými intenzivními srážkami (i kolem 30 mm) se pak mohou vyskytnout i na ostatním území,“ uvádí meteorologové z ČHMÚ.

1/8 Zdroj: Richard Melichar/ČHMÚ Supercela nad Plzeňskem. 2/8 Zdroj: Deník/Miroslava Tolarová Supercela nad Plzní 3/8 Zdroj: Deník/Miroslava Tolarová Supercela nad Plzní 4/8 Zdroj: ČHMI/Jan Džugan, Všeruby Supercely na Berounsku a Plzeňsku 5/8 Zdroj: ČHMI/Luboš Opalecký Supercely na Berounsku a Plzeňsku 6/8 Zdroj: ČHMI/Martin Adamovský a Jana Adamovská Supercely na Berounsku a Plzeňsku 7/8 Zdroj: ČHMI/Dan Hubač z okolí Dobříše Supercely na Berounsku a Plzeňsku 8/8 Zdroj: ČHMI/Jana Adamovská, Martin Adamovský Supercely na Berounsku a Plzeňsku

Na svém facebookovém profilu ČHMÚ už ráno ve středu upřesnil, že vyskytovat se mohou především velké kroupy, a to zejména v supercelách, spolu s velmi lokálními silnými poryvy větru. "Dneska (středa) odpoledne od západu dorazí bouřky, které mohou vytvářet silné nárazy větru a kroupy. Výstraha s nízkým stupněm nebezpečí před dnešními bouřkami platí pro celé území od 13 hodin do noci na čtvrtek."

"Zítra navečer a v části noci na pátek 23. 6. se mohou velmi silné bouřky s výše popsanými projevy (nárazy větru, větší kroupy) a srážkovými úhrny ojediněle kolem 50 mm vyskytnout v Čechách, silné bouřky také s podobnými projevy jako dnes čekáme v noci na pátek a pátek ráno na Moravě a ve Slezsku."

Ve středu a ve čtvrtek totiž budou velice vhodné podmínky pro vznik i silných bouří. Jak uvádí Meteo Včasné varování: „Tuto situaci sledujeme asi pět dní a hned od samého začátku jsme si řekli, po posouzení všech výstupů modelů, že to opravdu vypadá na velice dynamickou situaci. Pokud se podíváme dnes ráno (Út), tak stále většina modelů naznačuje, že by se mohlo jednat o velice silnou bouři za několik posledních let, kde třeba o supercely nebude nouze.“

