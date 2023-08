Když před třemi roky oslovil tehdy ještě student gymnázia Matyáš Boháček katedru kybernetiky Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni, netušil, jak dlouhá a úspěšná spolupráce se právě rodí. Jeho cílem původně bylo dozvědět se více o strojovém učení a výsledkem je unikátní aplikace na rozpoznávání českého znakového jazyka.

Matyáš Boháček při předávání cen České hlavičky 2022 | Foto: se svolením ZČU Plzeň

V budoucnu by dokonce měla aplikace převádět znakový jazyk rovnou do psaného textu. „Svůj věk jsem tehdy nezmiňoval, protože co si budeme povídat, když vám napíše čerstvý středoškolák, kterého ani neznáte, asi se vám nebude chtít ztrácet s ním čas. Ale reakce doktora Hrúze byla nesmírně vstřícná a pozitivní. Od začátku se mnou jednal jako se sobě rovným. A toho si moc vážím, protože o strojovém učení jsem vlastně nic nevěděl, jen jsem měl nějaké programovací znalosti a schopnosti,“ vzpomíná na začátky spolupráce dnes už absolvent gymnázia Matyáš Boháček.

Talentovaný vědec začal společně s Markem Hrúzem a jeho kolegy z katedry kybernetiky a výzkumného centra vyvíjet aplikaci pro rozpoznávání českého znakového jazyka, která by zvládla kontinuální znakování přepisovat do textové podoby.

Univerzita zrekonstruuje kolej na Borech. Nabídne komfort 390 studentům

„Matyáš za mnou přišel na fakultu s tím, že vyvíjí aplikaci na rozpoznávání českého znakového jazyka a že si na internetu zjistil, že se tím zabýváme i my na FAV. Navrhl jsem mu, že by pod mým vedením mohl pracovat na výzkumu,“ ohlíží se o tři roky zpět Marek Hrúz z FAV, který se zabývá technologiemi počítačového vidění a umělé inteligence.

Cílem bylo usnadnit komunikaci neslyšících nebo lidí s výrazným sluchovým defektem s lidmi, kteří neovládají znakový jazyk. Aplikaci by však mohli využívat i odborníci či lidé slyšící, kteří se znakový jazyk učí a chtějí se ujistit, že znakují správně.

„Já sám jsem se začal učit znakový jazyk v době covidu, tudíž se jednalo převážně o online kurzy, a zjistil jsem, že neexistuje žádný slovník nebo překladač, který by mi potvrdil, že znakuji správně,“ vysvětluje Matyáš své pohnutky.

Svůj první společný článek a také architekturu modelu Spoter pro rozpoznávání a překlad znakového jazyka prezentovali Matyáš Boháček a Marek Hrúz na konferenci Winter Conference on Applications of Computer Vision, která se konala na Havaji. „Byla to moje první akademická konference. Konala se v období covidu, takže bylo do poslední chvíle nejisté, jestli vůbec odjedu. Velkou roli hrály také finance. Bez grantů a finanční podpory, mimo jiné přímo z katedry kybernetiky FAV a od Nadace O2, bych se nemohl zúčastnit,“ rekapituluje Matyáš Boháček, který za systém Spoter obdržel v roce 2022 ocenění Česká hlavička.

Na univerzitě v Plzni znovu ožil hlas Karla Gotta. Díky umělé inteligenci

Systém Spoter umí v současné době z videa rozpoznat jednotlivé znaky. Stačí se nahrát pomocí webkamery nebo vložit video a během několika vteřin se zobrazí překlad s odkazy, vysvětlivkami i regionálními verzemi znaku. Do budoucna je cílem kontinuální rozpoznávání znakového jazyka a přepis. „Člověk bude plynule znakovat a aplikace znaky rovnou přeloží do vět. O to usiluje celá odborná komunita, která se touto problematikou zabývá,“ říká Matyáš, podle kterého vývoj potrvá ještě několik let.

Nadějný mladý vědec nyní tráví léto na stáži na Kalifornské univerzitě v Berkeley a od září bude řádným studentem na Stanfordově univerzitě, kam byl přijat do studijního bakalářského programu Computer Science. Ve spolupráci s FAV však plánuje pokračovat.