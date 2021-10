S odchytem zvířete pomáhal také zvířecí záchranář Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů Plzeň. Spolu se strážníky ve středu kozu odchytili. "Když už to vypadalo, že zvíře stojící na vysokém ochozu, obklíčené ze dvou stran strážníky, neunikne, skočilo dolů. Dopadlo na kopýtka a chtělo prchnout. Dole vyčkávající hlídka jej však pohotově chytila a už nepustila," popsala situaci mluvčí. Odchycená koza je dočasně umístěna ve statku Černá ovce.

Lidé ji většinou viděli ve svahu vysokého náspu. "Nejednou se ale dostala do blízkosti silnice, kde se stala velkým nebezpečím pro projíždějící řidiče,"uvedla mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.