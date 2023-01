„Po loňském roce se vracíme k původnímu termínu na konci ledna, který je vhodný i proto, že na začátku roku často lidé mění práci. I když je vidět, že se pracovní trh trochu zadrhává, zatím stále platí, že kdo chce pracovat, místo najde. I když třeba ne v rámci své kvalifikace,“ říká Jana Brabcová, jednatelka pořádající společnosti Grafia. Práci nabídne přes třicet vystavovatelů, z nichž někteří vystavují poprvé. „Jsou to firmy české i zahraniční, dokonce se přihlásily i státní podniky, což je zajímavé,“ pokračuje.

„Je to skvělá šance promluvit si osobně s personalisty firem, vybrat si z mnoha nabídek práce a mít přehled o mzdách a benefitech,“ přibližuje dál Brabcová, co vše veletrh nabídne.

Na trhu práce v Plzeňském kraji stále chybí některé profese, v nichž jsou podniky ochotny zaplatit nejen dobré mzdy, ale i vysoké náborové příspěvky. Jde například o CNC operátory a programátory, ale také seřizovače, nástrojaře a další technické profese.

Kdo techniku nestudoval a chce se jí věnovat, najde rekvalifikace a profesní kurzy přímo ve stánku Grafia. Zde se také rodiče dětí do 15 let mohou přihlásit do projektu Moje budoucnost. Získají díky tomu zdarma intenzívní kurzy cizích jazyků či počítačových dovedností. Konzultant pomůže i s orientací na trhu práce.

Navíc stát letos nově podpoří digitální a technické vzdělávání, a tak kurzy v hodnotě až 50 000 Kč mohou získat zdarma i pracující lidé. „Kurzy pro digitální vzdělávání a průmysl 4.0 budou nabízeny prostřednictvím státního e-shopu, který se připravuje. Pro lidi by mělo být důležité se vzdělávat hlavně v technologiích a v IT oblasti, i vzhledem k tomu, že v budoucnu zřejmě řada profesí vymizí kvůli automatizaci. Jistota práce je podle mě v těch oblastech, kde je člověk nenahraditelný, například v péči o lidi, vzdělávání či zdravotnictví a samozřejmě také v řízení strojů a robotizaci,“ nastiňuje Brabcová možný vývoj na pracovním trhu. Aktuální informace k nabízeným digitálním kurzům najdou návštěvníci opět v infostánku Grafia.

V doprovodném programu čekají na návštěvníky přednášky, poradny i aktivity pro radost. Návštěvníci získají fotky do životopisu, poradí se s pracovním právníkem, mohou konzultovat kariéru či podnikání, otestovat své schopnosti a dovednosti, nechat se učesat a nalíčit, změřit tlak nebo zjistit, co vylepšit ve stravování. Fungovat bude také poradna pro občany v nesnázích. Každou hodinu probíhá slosování návštěvnických anket o skvělé dárky. Ve 13 hodin budou opět vyhlášeny ceny Mamma/Parent Friendly pro firmy přátelské rodinám svých zaměstnanců. Jako každým rokem i letos mohou návštěvníci přinést staré brýle do sbírky pro potřebné.

Vstup i služby na čtvrteční akci jsou zdarma. Všechny informace najdou zájemci na praci.najdisi.cz.