První návštěvníci si o víkendu prohlédli zcela nový Farmapark Dobřany. Jeho provozovatelé si na nezájem nemohli stěžovat. Do areálu při silnici na Vstiš zamířily po oba dny stovky lidí. Lákala je především zvířata, ale i komentované prohlídky, atrakce pro děti a občerstvení.

Farmapark v Dobřanech | Video: Deník/Veronika Krátká

Farmapark vznikl v bývalé bažantnici, kterou později nahradila prodejna krmiv a chov slepic. „Postupně se ke slepicím přidávala další zvířata a majitelé areálu se rozhodli vytvořit farmapark nejen s hospodářskými, ale i dalšími atraktivními zvířaty. V současné době jich je tady přes pět desítek,“ sděluje mluvčí Farmaparku Dobřany Jakub Fišer.

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

V jedné z dřevěných ohrad se prochází samice velblouda dvouhrbého Nubia. Brzy by za ní měl přijet mladý partner. „Zatím čekáme, až veterináři rozhodnou, že ho lze oddělit od matky,“ vysvětluje Jakub Fišer. Velkému zájmu příchozích se těší i antilopy losí, bizoni prérijní, klokani, pštrosi emu i nandu, lamy a skotský náhorní skot. „Pro mojí pětiletou dceru byl velký zážitek, když si tady mohla pohladit oslíka. Moc se sem těšila, nemohla se dočkat, až bude otevřeno. Přípravy farmaparku jsme sledovali na Facebooku,“ říká Lenka Sedláčková, která přijela s celou rodinou z Plzně.

Některá zvířata ale zatím sledují návštěvníky z uctivé vzdálenosti. „Musí si teprve zvyknout. Když procházím ráno mezi ohradami a je tady klid, jsou všechna zvířata velmi kontaktní, přibližují se ke mně. Ale tolik lidí, to je pro ně něco nového. Kvůli klidu našich zvířat zatím omezujeme vstup psů do areálu. Pokud má někdo malého psa v náručí nebo v kabelce může s ním přijít už teď. Ostatní psi sem můžou až od 15. června. Podmínkou je, aby byli na vodítku a s odstupem minimálně metr od ohrady,“ dodává mluvčí.

Velkým problémem zařízení tohoto typu bývají neukáznění návštěvníci, kteří se snaží i přes zákaz krmit zvířata. „Návštěvníci si mohou koupit speciální granule, kterými lze krmit některé druhy zvířat. Na to, aby zvířata nedostala cokoli nevhodného tady dohlížejí čtyři pracovnice,“ vysvětluje Jakub Fišer.

Nevyhovující obydlí afrických opic nahradí v zoo nový pavilon

Práce na farmaparku začaly loni na podzim a podle mluvčího stále pokračují: „Plánujeme další úpravy, mimo jiné chceme rozšířit parkoviště. Protože jsme farmapark zaměřený na rodiny s dětmi, k nafukovacímu hradu a skákadlům v zábavné části areálu přibyde pískoviště a další atrakce pro nejmenší. Samozřejmě jednáme i o nových zvířatech, která získáváme ze zoologických zahrad, z farem a od soukromých chovatelů. Rádi bychom také zajistili více stínu, okolo ohrad proto osadíme různé křoviny a rychlerostoucí stromy.“

Farmapark Dobřany má otevřeno každý den od 10 do 18 hodin. Dospělí zaplatí za vstupenku 140 korun, děti do 15 let, ZTP a důchodci 65 korun. V nabídce jsou i roční permanentky a rodinné vstupné.