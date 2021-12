Vejprnice se pyšní novou cyklostezkou

Od srpna letošního roku mohou cyklisté využívat novou cyklostezku, která vede z Vejprnic do Tlučné. Nový úsek navazuje na cyklotrasu z Plzně a v budoucnu by měl pokračovat až do Nýřan.

Cyklostezka spojuje Tlučnou s Vejprnicemi. | Foto: Obec Tlučná

Nová stezka významně přispěla ke zvýšení bezpečnosti cyklistů. Ti totiž dříve museli jezdit buď po polní cestě, nebo po frekventované silnici. Asfaltová cesta je dostatečně široká a terén není náročný, protože stezka vede podél potoka a podél tratě. Občané Vejprnic a Tlučné ji tak mohou využívat třeba k cestě do zaměstnání nebo do školy. Podle místostarostky Vejprnic Věry Sihelské je na stezce rušno. „Vím to z vlastní zkušenosti, pravidelně tam potkávám mnoho lidí nejen na kolech. Stezku využívají i maminky s kočárky a milovníci procházek. Z toho máme samozřejmě radost," zhodnotila místostarostka. Podívejte se, jak vypadá vánoční výzdoba v plzeňských ulicích Na cestě směrem na Plzeň pak mohou lidé odbočit do lesa a vyjdou ve Vejprnicích. „Je to velice příjemný okruh," doplnila Věra Sihelská. Trasu na katastrálním území Vejprnic hradily Vejprnice, částkou čtyři miliony korun jim přispěl Plzeňský kraj. V tlučenském katastru si pak úsek realizovala Tlučná. „Jsme rádi, že i když jsme pracovali zvlášť, stezku jsme stihli společně dokončit," řekla. Stavba s názvem „Vejprnice, Tlučná – smíšená CS Tlučná – propojení v údolí Vejprnického potoka" je dlouhá 2,4 kilometru.Zdroj: Obec TlučnáStavbou cyklostezky na Tlučnou navázaly Vejprnice na úsek budovaný v roce 2020, spojující obec s Plzní. „Tento projekt jsme přihlásili do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, kdy ze dvou desítek nominovaných staveb získala v kategorii cena veřejnosti šesté místo," uzavřela.