/VIDEOANKETA/ Poslední dny se opět lidé potýkají s problémy způsobenými vysokými teplotami. Na mnoha místech v České republice naměřili během týdne přes 34 stupně Celsia. V pondělí dokonce padl rekord pro 10. červenec z roku 1984, když v plzeňském Bolevci naměřili 36,5 stupně Celsia.

Jak trávíte parné dny v Plzni? | Video: Deník/Šimon Bukovjan

O den později to pak bylo 34,7 stupně. Po mírném ochlazení, kdy se teploty mají šplhat maximálně k 30 stupňům, se podle předpovědi mají vedra vrátit o víkendu, v sobotu mají v Plzeňském kraji panovat teploty od 33 stupňů Celsia.

„Větší obezřetnosti by v těchto dnech měli dbát hlavně nemocní senioři a maminky s dětmi. V důsledku horka dochází ve spojitosti se zdravotním stavem ke kolapsům, srdečním selháním a k mnoha dalším problémům,“ upozornila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Mária Svobodová.

S vysokými teplotami se Plzeňané vyrovnávají různým způsobem. „Na výběr máme buď být celý den doma nebo se jít někam koupat, jinak se nic v tom horku dělat nedá,“ říká rezignovaně Marcela Kaprísková, jedna z návštěvnic kavárny Šálek & Špunt / U Branky v ulici Bedřicha Smetany.

V podobném duchu mluví i Zdeněk Krš, kterého jsme potkali ve Smetanových sadech: „Snažím se držet ve stínu, trošku více piju, žádná práce na zahradě, to se teď ani nedá.“

Zdroj: Deník/Šimon Bukovjan

Ještě o něco skleslejší reakci měl Müjdat Keskin, provozovatel nedaleké turecké restaurace: „Máme tu velké horko, v restauraci totiž k přípravě masa používáme oheň.“

S problémy, které současné počasí způsobuje, se vypořádávají i zaměstnanci vietnamské restaurace Family Bistro na Borech. „V kuchyni jsme měli až 50 stupně Celsia. Klimatizaci nepoužíváme, neboť kvůli teplotnímu rozdílu bychom byli všichni hned nemocní. Děláme si delší přestávky, ale směny máme stejně dlouhé. V těchto dnech máme až padesátiprocentní pokles zákazníků,“ říká jedna ze zaměstnankyň.

Ještě více nespokojený se současnou situací byl bezdomovec Pavel Jiruška. „Na ulici je málo pítek. Některá z nich navíc nefungují, a to by se mělo změnit, na to Plzeň moc nemyslí. Pocházím z Hradce Králové, tam každou chvíli jezdily cisterny, ale tady to není žádná sláva,“ srovnává Plzeň s východem Čech.

Lidé by podle mluvčí záchranné služby měli v těchto dnech vypít alespoň dva litry tekutin denně.

Koupaliště v regionu lákají k osvěžení. Hlásí jen mírné zdražení

„Samozřejmě se to netýká malých dětí. Stejně tak u nemocných mnohdy vysoký příjem tekutin není úplně ideální, ale musí být zvýšen oproti normálu, ale s ohledem na druh onemocnění. Každý by sám měl vědět, jak na tom je, a podle toho se zařídit,“ říká Svobodová. „Lidé by také měli zvážit množství vypitého alkoholu. A všeobecně platí, že by se lidé měli vyhýbat přímému pobytu na slunci v inkriminovaných obdobích, což je od 10. hodiny dopolední až do 18. hodiny večerní,“ dodává.

Rodiče by pak měli dbát na své děti a nenechávat je v autě, byť jen při krátkém odběhnutí do obchodu. Ve vozidle se teplota může vyšplhat až na 80 stupňů a v tu chvíli není zvlášť u dětí do jednoho roku daleko k tragédii.