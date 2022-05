Návštěvníci měli možnost slyšet piloty Petra Kopfsteina a Martina Šonku v přímém přenosu, když mluvili při letu z kokpitu s moderátory. Show pokračovala i na zemi, hasiči předvedli ukázky zásahů při autonehodách. „Program je stoprocentní, všechno je podle plánu, máme radost, že Martin Šonka u nás letí i v neděli, přestože ho ještě odpoledne čekala show v Maďarsku. Je vidět, že lidem Den ve vzduchu chyběl, návštěvnost je skvělá, myslím si, že se i kapacitně blížíme ke stropu,“ sdělil mluvčí akce Jiří Poór.

Pplk. Petr Šafařík, velitel 243. vrtulníkové letky Vzduš-ných sil Armády České repu-bliky popsal letovou ukázku svého kolegy s vrtulníkem V3A-SOKOL. „Je to kombinace všeho, co vrtulník umí. Mezních manévrů i s ukázkou záchrany. To znamená, že záchranáři předvádějí slanění z vrtulníku, potom let s podvěsem pod vrtulníkem a také takzvané jeřábování s vrtulníkem,“ řekl. Právě vrtulníková ukázka nadchla Lenku Rubášovou z Plzně. „Pracuji v nemocnici, kde vrtulník často přistává. Ale co s ním ti kluci umí, to je tedy něco úžasného,“ sdělila s tím, že se moc těší na vystoupení Martina Šonky. „Když jsem viděla posledně, co s letadlem dokáže, šly na mě mdloby,“ dodala. Devítiletou Agátku Sinkulovou nejvíce zaujal let větroně a z legrace vyčetla rodičům, proč ji na akci nevzali již dříve.