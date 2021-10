Západočeská metropole uctí jeho památku vyvěšením americké a české vlajky, které doplní i černý prapor. V mázhauzu radnice na náměstí Republiky 1 bude od středy 29. září umístěna kondolenční kniha a primátor města Plzně Martin Baxa položí v ten den květiny k Památníku Díky, Ameriko!

„Cítím obrovskou lítost a velký zármutek. Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým jménem svým i jménem Plzeňanů. Slavnosti svobody už nikdy nebudou jako dřív, Earl Ingram býval jedním z našich nejvzácnějších hostů, byl tváří i duší našich oslav osvobození,“ reagoval na zprávu o úmrtí primátor Martin Baxa.

Earl Ingram, jenž se narodil 2. září 1922, byl velitelem 2. čety roty L 38. pěšího pluku druhé pěší divize Armády Spojených států amerických. Odvedený byl roku 1940. V srpnu 1944 přistál ve Skotsku, odkud se přesunul vlakem do Southamptonu v Anglii. Následovala noční plavba na malé lodi přes kanál La Manche a vylodění na pláži Omaha, odkud postupoval Evropou až do Plzně. Během války dosáhl hodnosti nadporučík. Několik měsíců po 2. světové válce zahájil kariéru jako profesionální voják. V aktivní službě byl více než 34 let. Žil v Severní Karolíně.

„Když jsem přijel do Plzně v květnu 1945, setkal jsem se s těmi nejvděčnějšími a nejšťastnějšími lidmi, jaké jsem kdy viděl. Vzali nás do svých domovů a chovali se k nám jako ke znovuobjeveným členům rodiny. Z času stráveného v Plzni během května 1945 mám mnoho příjemných vzpomínek, ale ten srdečný způsob přijetí, jímž jsem byl přivítán spolu s ostatními americkými vojáky, pro mne osobně rezonuje jako nezapomenutelná a zásadní vzpomínka,“ uvedl letos na jaře Earl Ingram poté, co pandemie covid-19 znemožnila osobní účast amerických a belgických veteránů na oslavách osvobození.

„Má každoroční účast a možnost být mezi přáteli na Slavnostech svobody mi opravdu chybí,“ přiznal americký veterán. Podle svých slov se cítil nepopsatelně šťastný, když v roce 1995 poprvé zavítal na Slavnosti svobody. „Celkově jsem si užíval pestré spektrum přehlídek za účasti několika různých organizací, kde účastníci byli velmi šťastní a plní entuziasmu. Stejně tak rozhovory se staršími Čechy, setkání s mladší generací, které její rodiče a prarodiče vyprávěli příběhy z květnových dnů roku 1945, i s lidmi, kteří byli tenkrát ještě děti, ale události si dobře vybavují. A také možnost setkat se s dalšími veterány,“ zavzpomínal Earl Ingram.