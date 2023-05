Mezi místa, kde se už tradičně daří dobrým vínům, se už několik let řadí město Stod nedaleko Plzně. Oblíbená akce Stodské vínování se tam konala již potřetí a opět nabídla znalcům vína i milovníkům příjemné letní zábavy vynikající přehlídku českých i moravských vín.

Stodské vínování | Video: Deník/Pavel Bouda

„Letos tu máme jako každý rok deset vinařství, sedm moravských a tři česká, protože nejenom na Moravě se dělají dobrá vína. Snažíme se zvát jen menší rodinná vinařství a těší nás, že sem jezdí všichni rádi. I proto, že je to na krásném místě, uprostřed města pod rozkvetlými stromy,“ pochvaluje si park u nádraží Pavel Cích, ředitel Městského kulturního střediska ve Stodě.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

O dobrou náladu na místě se postaral i hudební doprovod, především cimbálový soubor Cimbal Music naladil návštěvníky tak, že se pustili i do tance.

To, že se do Stoda jezdí s radostí, potvrzovaly i úsměvy vinařů v jednotlivých stáncích. „Jezdím sem do Stoda pravidelně, protože to je příjemné místo i lidé. A když se povede počasí jako dneska, je to fajn,“ říká pětatřicetiletá Alena z Moravčíkova vinařství. „Pijí se tu nejvíc bílá suchá a polosuchá vína, sama je mám také nejraději. Oproti loňsku jsme stejně jako všichni museli víno v lahvích trochu zdražit, ale decka do skleničky je tu za padesát korun stejně jako loni,“ prozrazuje usměvavá Alena.

Tanec, zpěv i rozhlasová technika. Lidé slavili s rozhlasem 100 let

Dalším městem, které stejnou akci přivítá, je Komárov nedaleko Hořovic. Komárovské vínování se tam koná 10. června.