Do ústředního kola, které pořádala Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) pod hlavičkou Jednoty českých matematiků a fyziků, se kvalifikovali žáci, kteří předtím zvítězili v krajských kolech, do nichž postoupili z kol školních. Ústřední kolo je putovní a každý rok je hostí jiné město. Do Plzně tentokrát přijelo 35 soutěžících z celé ČR. Vítězem kola se stal devatenáctiletý student Biskupského gymnázia v Brně Jiří Kohl.