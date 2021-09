Profesionální hasiči z Plas, dobrovolní z kožlan a také policie. Tyto složky vyrazily v pátek 10. září k základní škole v Kožlanech, kde bylo simulováno zakouření interiéru a následné vyhlášení poplachu včetně výzvy k evakuaci žáků. "Za asistence hasičů byli úspěšně evakuováni všichni žáci do bezpečného prostoru hřiště vedle budovy. Po nácviku evakuace na děti čekal ještě další program v rámci branného dne," informovala mluvčí policie Eva Červenková. "Na několika stanovištích si děti prohlédly policejní výstroj a výzbroj, hasičské vybavení a byla jim představena činnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému," dodala mluvčí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.