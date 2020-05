Hrad ve Škodalandu nelze minout. Nachází se na kopci vedle nafukovacích trampolín u hlavní budovy areálu.

„Musím přiznat, že jsme měli potíž rozhodnout, kam hrad umístit. Do rozhodování jsme tedy zapojili i veřejnost a udělali jsme dobře. Ta jednoznačně rozhodla pro umístění na kopec vedle vzduchových trampolín, což je vlastně z historického hlediska správně – hrady se stavěly na kopci vždycky,“ říká s úsměvem David Procházka, starosta centrálního obvodu. „Tato varianta je nejenom estetická, ale také funkční, i když byla finančně i časově náročnější kvůli úpravám terénu a bezprostředního okolí. Délku stavby, bohužel, ovlivnila komplikovaná dodávka kačírku na dopadovou plochu. Takto získaný čas jsme využili k tomu, abychom ještě nainstalovali další herní prvky do okolí hradu. To, jestli se nám instalace nové atrakce povedla, posoudí až děti samotné,“ dodává.

Hrad Donjon nabízí pro děti celou řadu herních aktivit. Do hradu lze vstoupit z velké lezecké sítě uvnitř konstrukce nebo po schodech.

„Myslím, že se hrad bude dětem líbit. Jak jsme zjistili, je plný zábavy, příběhů, zákoutí a skulin na všech úrovních. Mohou prozkoumat hladomorny, vězeňské cely a také jeskyně pod hradem nebo se zhoupnout z hradeb a pustit se do bránění hradu před útokem draka,“ dodává k novému lákadlu Petr Baloun, I. místostarosta MO Plzeň 3.