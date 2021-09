Město Touškov o více než 2000 obyvatelích vede Iveta Zajíčková sedmým rokem. Ve městě plánuje otevřít novou městskou knihovnu a informační centrum nebo vybudovat další cyklostezku.

Jaké investiční akce má město letos v plánu?

V současné době pracujeme na opravě městského objektu, kde na podzim letošního roku vznikne městská knihovna a informační centrum. Dům sloužil v minulosti jako kanceláře městského úřadu a také jako byt, který však byl v neutěšeném stavu. Nachází se přímo na hlavní komunikaci nad autobusovým nádražím, a tak se nabídla myšlenka vybudovat zde novou městskou knihovnu a chybějící informační centrum. Stávající knihovna totiž sídlí v budově základní školy, kde se ale potýkáme s nedostatkem prostoru. Vzhledem k tomu, že je objekt v památkové zóně, dostane i zcela nový kabát navracející se k jeho původnímu vzhledu s dřevěnými okny. Budova tak zapadne do rázu historického města. Spolu s knihovnou a informačním centrem, které slavnostně otevřeme pravděpodobně v listopadu, si budou moci lidé prohlédnout také historickou studnu. Ta byla objevena během rekonstrukce. Celkové náklady na akci činí téměř tři miliony korun, z toho 1 milion 200 tisíc jsme získali z dotace. Naše město bylo letos poměrně úspěšné z hlediska žádostí o dotace, z čehož mám velkou radost. Dále máme v plánu vytvoření relaxační a výukové zóny s arboretem, a to při polní cestě směrem na Kumberk. Místo bude sloužit jako výuková pomůcka hlavně pro děti, ale hlavně jako další odpočinkové místo. Pevně věřím, že projekt příští rok dokončíme. Dále opravíme povrchy tří ulic, dotaci na jejich rekonstrukci čerpáme od Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Další investicí je oprava hasičské zbrojnice. Ve městě máme velmi početný kroužek mladých hasičů, což je skvělé. V úterý 21. září ve městě slavnostně otevřeme nové dětské hřiště u základní školy, kde jsme za finanční pomoci MMR instalovali nové hrací a workoutové prvky. Velkou radost mi také dělá květinová výzdoba v našem městě. Pro letošní rok jsme nechali založit květinovou louku u základní školy, má velký úspěch. Příští rok ji plánujeme vybudovat i na dalších místech. Město Touškov to velmi pozvedne. Jediné, co mi v této souvislosti trápí, je, že si někteří občané květiny trhají nebo se nám po louce prochází, čímž ji ničí.

Je nějaká investice, kterou by kvůli pandemii koronaviru nebylo možné realizovat?

Mrzí nás, že jsme letos nezískali dotaci na přístavbu jídelny mateřské a základní školy. Než jsme se rozhodli, že budeme akci financovat ze svého, ceny materiálu se kvůli pandemii vyšplhaly hodně vysoko. Jídelna je pro nás prioritou. Děti dnes musí jíst ve stísněných prostorách. Do rozpočtu na příští rok bych ráda tuto investici zahrnula a nepodmiňovala ji získáním dotace. Tento úkol bych opravdu ráda brzy vyřešila, je pro mě velmi důležitý.

Minulý rok byla dokončena cyklostezka z Města Touškova do Kozolup. Mohou se cyklisté těšit na nějaké další nové stezky?

Rádi bychom propojili Město Touškov s obcí Bdeněves a Malesicemi. Je to můj velký sen. Věřím, že tento projekt brzy dotáhneme do konce. Moc se na to těším. Myslím si, že jsme cyklisty poměrně oblíbená lokalita.

Jak ve městě funguje spolkový život?

Spolkový život je tu opravdu bohatý. Velmi úspěšný je například TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Spolek Paprsek nebo Spolek Náš Touškov. Na činnost spolků přispívá naše město v rámci dotačního programu hezkou částkou peněz. Kulturní život obohacuje také městská Kulturní komise, která tu pořádá celou řadí akcí.

Někteří zastupitelé Města Touškova údajně požadují, aby se komunální odpad nevozil do spalovny v Chotíkově, ale znovu skládkoval. Jaký je váš názor?

V zastupitelstvu našeho města panují v této souvislosti odlišné názory. Je to velké téma. Vzhledem k tomu, že na našem katastru máme moderní zařízení na využití odpadu, spalovnu, přijde mi požadavek na vybudování skládky, resp. třetí kazety, rozhodně nadbytečný. V současné době se otevírá další možná spolupráce s Plzeňskou teplárenskou v rámci využití odpadů. Doufám, že jednání dovedeme ke zdárnému konci. Požadavek na vybudování kazety na komunální odpad mi přijde zastaralý. Osobně jsem pro spalování odpadu, je to v současné době ta nejekologičtější varianta.