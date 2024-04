Měl to být od rodiny unikátní dárek k 90. narozeninám, který do posledních chvíle všichni tajili. Teď už se dá říct, že jím oslavenkyni Stanislavě Šaškové udělali ohromnou radost.

Stanislava Šašková slavila 90. narozeniny ve VIP prostorách Doosan Areny při ligovém zápase s Libercem. | Foto: Deník/Zdeněk Soukup

Minulou sobotu po obědě naložili paní Stanislavu Šaškovou doma v Třemošné do auta a vezli ji do Plzně, ona netušila kam. Zamířili si to rovnou do Doosan Areny, kde hráli fotbalisté Viktorie Plzeň domácí zápas s Libercem. To bylo panečku překvapení.

„Co oni si vymyslí je až nemožné. Byla jsem dojatá,“ rozplývala se Stanislava Šašková, když vyjela výtahem do 2. patra jižní věže stadionu, kde z VIP prostor, který si rodina pronajala, sledovala zápas.

Zdaleka nevypadala, že tři dny předtím dovršila 90 let život. Je stále svěží, před osmi lety ještě chodila pravidelně dvakrát v týdnu cvičit do třemošenské tělocvičny. Teď už chodí jen občas, ale s partou kamarádek se stále setkává. Na důkaz svěžesti vyskočila na parapet, odkud sledovala rozcvičku.

Při zápase se ale raději pohodlně usadila v křesle po boku měla symbolicky nejmladšího z vnuků. „Ještě nikdy jsem tady nebyla, moc si to užívám. Výhled je to krásný,“ rozplývala se manželka účastníka dvou mistrovství světa v ledním hokeji Miloslava Šaška, jenž byl hráčem a později i trenérem Škody Plzeň.

Trénoval i v zahraničí (EV Regensburg, Partizan Bělehrad a Gdaňsk), obdržel titul mistr sport. Paní Stanislava jeho kariéru sledovala a archivovala informace. „Když v roce 2013 slavili titul plzeňští hokejisté i fotbalisté, manžel ještě žil,“ vzpomínala s dojetím v hlase. Rok na to bohužel zemřel.

„No a já jsem potom nějak víc začala fandit fotbalu,“ popisovala Stanislava Šašková. Podle ostatních členů rodiny sleduje v televizi každý zápas viktoriánů a nesmírně je prožívá. Porážka s Libercem 1:3 tak byla jedinou kaňkou netradiční oslavy…