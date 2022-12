Stejně tomu je i letos. Zájemci, ať z řad firem nebo jednotlivců, mohou už podesáté kupovat vánoční dárky a udělat radost těm, kteří nemohou být na svátky doma. Stačí si na webových stránkách nemocnice vybrat konkrétního pacienta nebo například oddělení a koupit dárek, o který si nemocné dítě nebo oddělení napíší Ježíškovi, a dopravit jej do nemocnice.

„Pokud i Vy chcete letos napomoci vánoční atmosféře ve Fakultní nemocnici Plzeň a dětským pacientům udělat radost, klikněte na Vánoční strom splněných přání, kde získáte potřebné informace k zakoupení dárku. V našem fakultním Vánočním stromu splněných přání máme pacienty dětského hematologicko-onkologického oddělení s jejich konkrétními přáními. V jiných ozdobičkách jsou další oddělení, kde se děti léčí s úrazy nebo jinou nečekanou chorobou. A v neposlední řadě myslíme i na ty, kterým nemoc zkříží cestu a léčba je teprve čeká. Jedna ozdoba je určena pro naše seniory, kteří jsou dlouhodobě hospitalizovaní na sedmi odděleních – Geriatrické oddělení A a B, Pobytová sociální péče 1 a 2, Lůžka dlouhodobě nemocných 1, 2 a 3. Celkem na těchto odděleních leží bezmála 200 seniorů,“ vysvětluje mluvčí nemocnice Gabriela Levorová. Dodává, že kliknutím na jednotlivé ozdoby na stromečku se zobrazí konkrétní přání dětského pacienta nebo oddělení.

Spolek se pustil do oprav lokomotivy, přispěly na ni dvě stovky lidí

Všechny dárky, které nadělí Ježíšek, dostanou všichni ti, kterým patří. Postarají se o to zaměstnanci jednotlivých klinik či oddělení nemocnice, včetně jejího vedení.

Lidí s dobrým srdcem, kteří se rozhodnou potěšit nemocné dítě nebo seniora, prostřednictvím Vánočního stromu splněných přání rok od roku přibývá. V loňském roce tak potěšili děti rozmanitými stavebnicemi, panenkami, plyšáky, knihami a hromadou dalších věcí, které si jednotlivé děti přály pod stromeček.

Pro seniory, ať už na Geriatrickém oddělení nebo v Pobytové sociální péči a na dalších odděleních, lidé zase přinesli nebo poslali například křížovky, knížky, župany, teplé ponožky nebo šampony, mýdla a množství dalších kosmetických potřeb. Všechny dárky udělaly dětem i seniorům obrovskou radost.

Vánoční strom splněných přání.Zdroj: FN PlzeňJak postupovat, aby se Váš dárek dostal k obdarovanému

- Pokud si vyberete pacienta nebo oddělení a zarezervujete nákup dárku, Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, bydliště se dostanou do systému vánočních dárců.

- Údaje jsou uchovávány pouze po dobu trvání této akce. Vámi uvedené kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa jsou zpracovávány pouze za účelem poděkování dárcům.

- Je zapotřebí, aby Váš dárek byl předán do FN Plzeň do sedmi dnů od data rezervace.

- Pokud se stane, že z jakéhokoli důvodu nebudete moci dárek koupit, a zarezervovali jste ho, kontaktujte, prosím, Oddělení tiskové mluvčí. Je důležité, aby obdarovaní nebyli zklamaní.

- Po zarezervování dárku na Vánočním stromu splněných přání pro určitého pacienta je třeba jej pořídit a předat osobně v nemocnici nebo jej odeslat poštou či jinou přepravní společností.

- Na Vánočním stromě splněných přání na webu nemocnice se u dárku objeví – koupeno.

- Dárky je potřeba předat nebo zajistit jejich doručení nejpozději do úterý 20. prosince do 14 hodin.

- K balíčku je nutné přiložit cedulku, pro koho je určený a Vaše kontaktní údaje.