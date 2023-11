V neděli ráno byl pokácen a po úpravě dolní části kmenu na požadované rozměry naložen na speciální podvalník. Ten pak tahač dopraví na náměstí Republiky. Tahač s podvalníkem měří až 25 metrů a strom je tak přepravován v doprovodu pomocného vozidla jako nadměrný náklad, do města vjíždí až v nočních hodinách, aby neomezil běžnou dopravu. Instalace stromu přímo na náměstí Republiky trvá přibližně dvě hodiny a zajišťuje ji 10 lidí.

„Máme s parcelou stavební záměry, proto jsme chtěli smrk ztepilý pokácet. Jako vánoční strom jsme ho městu Plzni nabízeli už před dvěma lety, tenkrát ale neměl potřebnou výšku. Na pokácení jsme nijak nespěchali, jsme rádi, že dorostl, že má pěkný tvar a že bude mít využití a dělat lidem radost. Určitě se s rodinou pojedeme podívat na jeho slavnostní rozsvícení,“ řekl Deníku dárce stromu Václav Kabrna.

