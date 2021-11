Vánoční strom splněných přání FN Plzeň svítí ZDE>>>

Radost rozdává už řadu let nemocným dětem a také seniorům, kteří musejí trávit vánoční svátky na nemocničních odděleních. I v letošním roce tak pro ně mohou zájemci, ať z řad firem nebo jednotlivců, kupovat vánoční dárky a udělat jim radost.

Tentokrát se FN spojila s Deníkem, který se rozhodl potěšit seniory.

Všichni, kteří jim chtějí zpříjemnit svátky také, mohou od 29. listopadu do 17. prosince každý všední den od 8 do 11.30 a od 13 do 15.30 hodin přinést balíčky s teplými ponožkami, křížovky a sudoku, DIA trvanlivé potraviny, podavače předmětů nebo kosmetické balíčky do redakce Plzeňského deníku v Plzni v Kovářské ulici 4. Všechny dárce uvedeme na webu Deníku.

Dárky předáme do FN Plzeň ihned po ukončení akce, takže se jich senioři dočkají přesně pod stromeček.

