FOTO: Vánoční smrk vydržel, ženě hasiči nenaletěli

Plzeňsko - Plzeňsko se s následky nedělní vichřice potýkalo také v pondělí.

Z kostela sv. Prokopa na náměstí v Nýřanech vítr shazoval tašky. Pod střechu se dostal vikýřovým okénkem a nebylo to poprvé. "Už se to jednou stalo, to okénko budeme muset zrušit. Tašky spadaly z východní i západní strany, hasiči obehnali kostel páskou a začalo se s opravami," řekl starosta Jiří Davídek. Vítr si vybral daň také na stromech - kromě jednoho, který spadl na nýřanskou základní školu, zničil také dva smrky, které stojí na náměstí právě pod svatoprokopským kostelem. "Jeden vyvrátil, jeden zlomil. Třetí, který každý rok zdobíme jako vánoční strom, nám ale zůstal. Žádné jiné škody na majetku města nevznikly," dodal Davídek.

V Blovicích vítr zlomil jedli - dvoják před tamním Domem dětí a mládeže. "Jedna špička padla v neděli na střechu, druhá v pondělí do drátů. Zasahovali tu hasiči," popsala ředitelka domu Božena Šroubková s tím, že škoda na střeše naštěstí nebude vysoká a protože vedení není elektrické, nýbrž telefonní, nezůstal dům ani bez proudu. "Fungujeme normálně," dodala.

Také v Chotěšově padl strom poměrně šťastně. Kostelu Narození Panny Marie v sousedství obecního úřadu podle starosty Luďka Rosenbergera prakticky jen pomačkal okap. "Spíše měli hasiči obavy, aby se při likvidaci stromu nějaká jeho část nezhoupla a nerozbila okna. Ale dopadlo to dobře," popsal starosta.

Ne všechny výjezdy hasičů byly ale nutné, například ve Šlovicích u Dobřan jeden strom nepokáceli. "Oznamovatelka se snažila jen využít situace. Strom však byl stabilní a hasiči odmítli strom porazit, stejně jako odmítli již na jaře," uvedla mluvčí krajských hasičů Pavla Jakoubková.