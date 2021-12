FOTO: Vánoční pošta v mázhauzu plzeňské radnice je po roce opět v provozu

Na poště je k dispozici speciální vánoční razítko, kterým je možné opatřit vánoční pozdravy a dopisy pro Ježíška. Otevřeno je denně od 10 do 16 hodin a to až do středy 22. prosince.

