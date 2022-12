Všichni s nadějí sledují, k jakému autu zamíří zákazník s naplněným nákupním košíkem, aby po jeho odjezdu co nejrychleji obsadili uvolněné místo. Často je slyšet troubení. Probíhá čtvrtý adventní víkend a Plzeňáci i lidé z okolí vyrazili na poslední velké předvánoční nákupy.

„Přijeli jsme vybrat něco hezkého pro dceru a vnoučata. Sami pro sebe už nekupujeme nic,“ říká Josef Novotný z Rokycan, který přijel s manželkou. Stejně jako oni míří do prodejny elektrospotřebičů další zákazníci. Třicetiletá Eva jde najisto. „Potřebuju rychlovarnou konvici, ale nějakou hezkou. Bude to dárek. Na cenu výjimečně koukat nebudu,“ říká a mizí mezi regály. Elektronika patří každoročně mezi nejoblíbenější vánoční dárky. „Letos to tak úplně neplatí,“ oponuje prodejce z elektra Jaroslav. „Lidí chodí určitě méně a hodně koukají na cenu. Kupují teď spíše drobnější věci. Stálicí jsou mobilní telefony a letos hlavně chytré hodinky nebo bezdrátová sluchátka,“ dodává.

Před Obchodním centrem Rokycanská na jiném konci města to vypadá podobně. Řidiči hledají místa na zaparkování a obchody se plní lidmi. Nejdelší fronta je u pokladny hračkářství. „Máme nákupní špičku už několik dní. Na hračkách pro děti lidé tolik nešetří. Nejvíc letos frčí autíčka na dálkové ovládání, Tlapková patrola a především stavebnice. Nejvíce LEGO City a LEGO Technik,“ říká vedoucí prodejny Dráčik Veronika Šísková. Dvě mladé dámy zatím přemýšlejí u vystavených hraček. „Vybíráme tu něco hezkého pro své mladší sestry. Já už hlavní dárek mám, teď chci jen nějakou maličkost," říká Martina z Plzně. „No a já to jako vždy nechávám na poslední chvíli, takže nemám ještě nic,“ přiznává se Anežka z Chotěšova.

Před Nákupním centrem Borská pole tlačí plný nákupní vozík ke svému autu sedmdesátiletý Zdeněk z Plzně. „No jo, vždycky to necháváme na poslední chvíli, uděláme jeden velký nákup najednou, jídlo i dárky. Ale máme to předem promyšlené, žádné náhodné nákupy,“ ukazuje dlouhý papírový seznam s odškrtanými položkami.

Prodejnu hraček, tentokrát ale pro dospělé, žádné davy koupěchtivých zákazníků neobléhají, ale jak říká usměvavá prodavačka, Vánoce jsou i u nich v prodejně znát. „Zájem o erotické pomůcky roste dlouhodobě a letos je rekordní, u nás se určitě na ceně nešetří. Hitem letošních Vánoc bude určitě womanizér. Svátky se dají zpestřit různými způsoby,“ pomrkává s úsměvem.

Ve většině obchodů už ale myslí na období po Vánocích. Nastane čas velkých slev a také vracení a vyměňování nevhodných dárků. Zákonem daná doba na vrácení takového zboží zakoupeného přes internet je 14 dnů. Tuto možnost garantuje i většina kamenných prodejen, které to zákonem dané nemají. Zboží však musí být vráceno nepoškozené a nejlépe v originálním obalu.