Policie upozorňuje řidiče na plánovanou tunelu Valík, který je součástí dálničního obchvatu Plzně. "Od pondělních ranních hodin, přibližně od pěti, bude kvůli pravidelné technické údržbě uzavřen tubus ve směru na Prahu. Provoz bude svedený do druhého tubusu, kde se bude jezdit obousměrně," uvedla mluvčí policie Pavla Burešová.

Uzavírka bude trvat do středečního rána. "V tu dobu dojde ke změně a uzavře se tubus ve směru na Německo. Obousměrný provoz se pak přesune do tunelu ve směru na Prahu. Provoz by měl být plně obnoven ve čtvrtek zhruba ve 14 hodin," dodala mluvčí.

Na změnu budou řidiči na dálnici upozorněni dopravními značkami, před tunelem bude také snížená rychlost jízdy. "Je možné, že se budou v úseku omezení tvořit kolony, proto je nutné počítat s případným zdržením," upozornila Burešová.

Ženě držel u hlavy pistoli a hrozil smrtí. Od soudu odešel s podmínkou