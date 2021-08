Očkování dětí od dvanácti let proti onemocnění covid-19 se rozjíždí už i v ordinacích dětských lékařů. Poptávka tam ale zatím není vysoká. Pediatři očekávají, že se zájem zvedne po prázdninách, až budou lidé doma z dovolených a děti nastoupí do škol.

Problémové jsou momentálně dodávky vakcín do ambulancí. Pediatři podávají vakcínu od společnosti Moderna, objednat ale mohou minimálně padesát dávek, což je podle lékařů velké množství. „Když očkujeme proti jiným nemocem, tak si můžeme objednat třeba jen deset kusů. Nyní, když jsou prázdniny, tak mají lidé volno, jsou na dovolených a je složité takové množství vakcín vyočkovat v rozumné době tak, aby neproexpirovaly,“ upozornila Alena Šebková, dětská lékařka a předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů.

Někteří pediatři se proto domlouvají a dodávku vakcín proti covidu si pak rozdělí, což u jiných očkovacích látek nelze. „Tam to však z hlediska logistiky taky není úplně jednoduché, když u sebe ordinace blízko nesídlí,“ poznamenala Šebková.

O dodávkách vakcín do ambulancí pediatrů jednali lékaři už v červnu a podle Šebkové se shodli, že vakcíny by měly do ambulancí putovat po menších dávkách. „Musí se zohlednit, jak velká je ordinace, kolik má ve skupině 12 plus pacientů, jaký je zájem a podobně. To se však nestalo,“ řekla Deníku.

Další potíží je pak to, že pro vakcínu si mohou děti mimo ordinací dojít ještě do očkovacích center s registrací a na místa bez registrace. Tím se však pediatrům situace neulehčí. „Bohužel je to pak roztříštěné. Rodiče k nám mohou děti objednat, ale pak třeba nedorazí a nechají je naočkovat jinde. Poté nastává otázka, co s takovým množstvím látek máme dělat,“ uvedla Šebková.

Předsedkyně pediatrů se rovněž domnívá, že zájem o vakcinaci ve skupině 12 plus stoupne až v září. „A to i v vzhledem k tomu, že se očekává nástup další vlny. Lidé budou chodit do práce, děti do škol a zvýší se tak počty kontaktů. Situaci může dle mého názoru ovlivnit například také výskyt nových mutací,“ uzavřela pediatrička.

Podle mluvčí Krajského úřadu v Plzni Evy Mertlové je v současné době v kraji první dávkou v kategorii 12 plus naočkováno 10 795, z toho ukončené očkování má 3 941 dětí. „V současné době očkují už bez registrace i děti této kategorie, a to ve Stodě. Jinak registrované děti očkují krajské nemocnice a FN Plzeň. Dospělých 16 plus má ukončené očkování 300 157 osob, alespoň první dávkou je očkováno 318 611 osob,“ informovala mluvčí.

Mertlová zároveň dodala, že zájem o očkování je hlavně u varianty bez registrace. „Snažíme se v každém okrese vyjít lidem vstříc tak, aby měli k této variantě očkování přístup. Bez registrace očkují také mobilní týmy napříč krajem,“ doplnila.