Nemohou se přitom spolehnout na pomoc od blízkých a rodiny. Jedním z nich je i jednadvacetiletý Václav.

„Po celý nouzový stav jsem chodil do práce. Pracuji v obchodě, kde je často docela velká koncentrace lidí. Bylo to psychicky velice náročné. Nehledě na to, že neumím šít, a na roušky, co jsem si objednal přes internet, jsem přes měsíc čekal,“ popisuje Vašek. Roušku mu nakonec sehnala jeho koordinátorka Jana Fajfrová z projektu Začni správně. Projekt společnosti yourchance nahrazuje mladým lidem po celé republice rodinu. V Plzeňském kraji se koordinátorka Jana Fajfrová stará asi o osmdesát mladých, z nichž už bezmála dvě desítky opustily dětský domov.

„Musím říct, že jsem na Vaška pyšná. Situaci zvládl velmi dobře, dokonce ho během nouzového stavu povýšili a on si dokázal ušetřit peníze na autoškolu,“ říká koordinátorka Jana.

Václav je v projektu přes rok a bydlí v projektovém bytě. „Projekt mi pomohl hodně. Po odchodu z dětského domova jsem šel do domu na půl cesty a dalším krokem bylo začít se více osamostatňovat. Po roce jsem se stěhoval do bytu, který spravuje yourchance. Ten je podle mě mezikrokem mezi samostatným pronájmem a domem na půl cesty. Když bych si teď s něčím nevěděl rady, pořád se můžu obrátit na Janu,“ tvrdí Vašek. Přestože velmi oceňuje praktickou pomoc koordinátorky, je pro něj nejzásadnější pomoc psychická. „S Janou se obvykle scházíme. Teď to ale nebylo možné, a tak jsme si pravidelně telefonovali. Často jsem potřeboval jen někomu povědět o tom, že jsem ve stresu, že jsem unavený,“ vysvětluje Vašek.

„Je hodně příjemné sledovat, jak Vašek postupem času sbírá sebevědomí a jak se před očima mění v dospělého člověka. To bylo vidět i na jeho přístupu ke koronavirové krizi. Byl racionální, ale pandemii nezlehčoval. Když jsem ho poznala, vyrovnal by se s totožnou situací o poznání hůř,“ myslí si koordinátorka.