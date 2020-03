Název vaší výstavy v plzeňské městské galerii zní Od ornamentu k realitě…

No, on by možná měl znít Od geometrie k ornamentu a k realitě. Ve sklepení jsou vystaveny geometrické objekty, často vytvořené z odpadního materiálu. Třeba ten největší, šestimetrový, objekt vznikl z 1500 dutinek z přádelen ve Kdyni. V mázhausu galerie jsou pak k vidění mé obrazy s ornamenty a v té největší výstavní síni realistické obrazy motorek, rostlin, brouků i portréty

Když mluvíte o této části výstavy, jsou podle vás obrazy realistické nebo spíše hyperrealistické?

Jsou malované podle fotografií a jako fotografie taky mají vypadat.Klidně je tedy můžeme označit jako hyperrealistické.

Kdo vám je fotí?

Já. Používám teď výhradně jen své fotografie. Některé rostliny jsem si třeba vyfotil v botanické zahradě v Praze, jiné na svých cestách. Fotky vznikaly ještě v době, kdy jsem vůbec netušil, že bych podle nich maloval. Jen zpočátku, když se má tvorba začal ubírat tímto směrem, jsem použil několik fotografií své dcery.

Má tato vaše výstava nějaké jednotící téma?

Na první pohled to tak nevypadá, ale podle mne všechna díla sjednocuje téma ekologické. Z těch hyperrealistických děl jsem nejprve začal malovat staré motorky, ty, které jezdily ještě za první republiky. Tehdy jich bylo pár, a tak motorismus nebyl žádný ekologický problém. Na portrétech jsem zase zachytil buď lidi spojené s motorkami, ať už motorkáře, nebo svoji tetu, které v době portrétování bylo více než devadesát let a dobu prvních motorek zažila. Na obrazech jsou zase zachyceny ohrožené rostliny a brouci, kteří právě kvůli špatným ekologickým podmínkám mohou zmizet z povrchu zemského. A s ekologií souvisí i to, že některá vystavená díla jsem vytvořil z odpadního materiálu.

Jak vznikla spolupráce s německou kurátorkou Anjeliou Chaubal?

Ještě když jsem vedl domažlickou Galerii bratří Špillarů, tak jsem tam často pořádal výstavy bavorských umělců. A Anjelie Chaubal tam bavorským výtvarníkům výstavy zahajovala. Sleduji, co se v příhraničí, v Bavorsku, děje. Jezdím na výstavy do galerie do Chamu, kterou Anjelie vede. Takže znám její práci, a proto jsem ji požádal, zda aby mé plzeňské výstavě dělala kurátorku. Domažlickou galerii jsem vedl jednadvacet let, takže jsem jako kurátor mnoha výstav působil. Myslím, že jsem schopný udělat dobrou výstavu komukoli, jen ne sobě. Proto vždycky přenechávám starost o mou výstavu někomu jinému. Kurátorovi, který díla vybere a dál s nimi pracuje.

A jaký ten výběr vašich děl podle vás je?

Hlavně chci zdůraznit, že se nejedná o retrospektivní výstavu. Je tady vystavena jen velmi malá část mé práce. Těch realistických obrazů mám doma ještě padesát, ornamentálních čtyřicet. Mám doma i mnoho dalších obrazů ještě z osmdesátých let a také mnoho reliéfů a objektů. V Plzni je k vidění výběr z mé tvorby, který udělala kurátorka Anjelie Chaubal. Realistické obrazy tady vystavené jsem namaloval v uplynulých sedmi letech, ornamentální obrazy jsou starší, maloval jsem je před dvanácti patnácti lety. A asi nejstarší je už zmiňovaný objekt z odpadu z kdyňské přádelny, který vznikl v polovině 90. let minulého století.

Jak plzeňskou výstavu ve své umělecké kariéře vnímáte?

Myslím si, že je to moje nejvýznačnější výstava vůbec. I když jsem vystavoval třeba v Západočeské galerii v Plzni, i když jsem několikrát vystavoval v Galerii kritiků v pražské Adrii a jsem jejich kmenovým autorem, tak si myslím, že tohle je moje nejvýznamnější výstava, protože je nejrozsáhlejší.

Můžete popsat svou cestu k výtvarnému umění..

Byla dlouhá a trnitá. Nemám výtvarné vzdělání. Na všechno jsem si musel stylem pokus omyl přijít sám. Nicméně technologii olejové malby jsem ve svých sedmnácti letech uměl. Od patnácti let jsem dojížděl do Plzně na hodiny v lidové škole umění, které vedl Jaroslav Veselák, mimochodem rodák z Chodska. To je mé jediné výtvarné vzdělání. Olejem jsem však maloval jen do té doby, než jsem dostal tak strašný ekzém, že jsem musel s olejovou mal-bou přestat. Od roku 1995 používám pouze anglické akryly, které jsou neagresivní a nedráždí mě. Později jsem se setkával s profesorem Jiřím Paterou, ale nebyl jsem jeho žákem. Je ale pravda, že jsem jeden čas měl pocit, že maluji jako on, a tak jsem najednou do malby udělal kresebný zásah. A od toho se pak odvíjelo ono moje období ornamentální malby. Také jsem začal dělat objekty z navlečených korálků, i ty jsou ve sklepení galerie vystaveny. Žiji ve Kdyni. Ateliér mám v suterénu. Zabílil jsem si v něm okna, abych neviděl ten vnější svět a mohl jsem si vytvořit svůj.

Anjelie Chaubal:

Tvorba Václava Siky je pozoruhodná především jeho cestou od geometrické abstrakce k hyperrealistickému malířství. Jeho umění souvisís jeho nitrem a odráží jeho osobnost. Žije a tvoří v regionu, ale tematika děl je nadregionální – všeobecná, ať už jde o rostliny z celého světa, nebo o motocykly, vždyť technika nezná hranic. Náměty, které volí, a to, jak je zpracovává, vyzývají pozorovatele k zastavení a zpomalení.