Po hotelu Rixi na Špičáku zbyla jen holá pláň a těžko říct, kdy tam bude vystaven nový hotel, jak armáda plánuje. Po hotelu Slávie přímo na náměstí v Železné Rudě je v současné době jen díra v zemi, ale ne na dlouho, již příští rok v létě by tam měl stát nový. Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce technicky nevyhovujícího objektu hotelu Slavie včetně technologického vybavení kuchyně a wellness s cílem vytvořit moderní zařízení hotelu a restaurace v turisticky atraktivní oblasti Železné Rudy. „Slavie se bourá a jsem za to moc rád. Na jejím místě má vyrůst nová Slavie, nový hotel a žádné apartmánové byty. Držím palce, aby se to investorovi povedlo,“ pochvaloval si starosta města Filip Smola.

Tak nadšený už starosta není u dalšího hotelu, jehož demolice se rovněž chystá. Jde o hotel Enzian v Javorské ulici, který je zavřený a chátrá. „Jsem rád, že zmizí další ruina, ale byl bych mnohem radši, kdyby z něj byl opět hotel. V plánu je ale multifunkční dům s apartmánovými byty, kterých je u nás ve městě už dost a nepotřebujeme je tady,“ řekl starosta.

Hotel Enzian by se měl proměnit na Rezidenci Barbora a měl by být v podobném stylu jako Rezidence Javor na náměstí.

V centru Železné Rudy také pokračuje výstavba náměstí, na které obyvatelé dlouhá léta čekají. Vzniknou tam odpočinkové terasy, schodiště, lavičky, osázeny budou stromy a zeleň a hotovo by mělo být do konce července.

Čilý stavební ruch je také na Špičáku, kde byly zdemolovány staré objekty a místo nich se začíná stavět nový multifunkční dům s restaurací s terasou alpského stylu pro 250 lidí, kompletní zázemí pro půjčovnu a servis lyžařského a snowboardového vybavení, úschovnu a nového zázemí pro provozovatele areálu. To by mělo být hotovo již do začátku letošní zimní sezony. Ve druhé etapě bude vybudováno i sedm bytů, které by měly být dokončeny v červenci 2023.

