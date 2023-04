Další odhozenou injekční stříkačku našli minulý týden učitelky na zahradě 22. mateřské školy v Plzni na Borech při pravidelné ranní kontrole tohoto uzavřeného herního prostoru. Ten procházejí každé ráno, než si děti jdou hrát, kvůli tomu, že pár dní před tím se právě o odhozenou stříkačku s jehlou poranilo jedno děvče.

Injekční stříkačka. Ilustrační foto. | Foto: Městská policie Praha

„Mohu potvrdit, že jsme v minulém týdnu vyjížděli ke sběru infekčního materiálu do mateřské školky v Plzni na Borech,“ uvedla mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.

Vedení třetího městského obvodu hned po prvním případu přijalo první opatření k tomu, aby se podobnému případu zamezilo. „To, že se situace opakovala, není náhoda a my musíme všemi prostředky takovému dění zamezit,“ říká Pavel Šrámek, 1. místostarosta Městského obvodu Plzeň 3, na jehož území školka leží.

Obvod proto ve všech svých mateřských školách nechá do 19. května vyměnit písek v pískovištích. „Ve všech mateřských školách na území obvodu nyní probíhají kontroly pomocí detektoru kovů, na řadě z nich již proběhly. Zároveň jsme požádali Městskou policii Plzeň o častější monitorování mateřských škol a jejich okolí. Apelujeme také na všechny učitelky v mateřských školách k důkladné kontrole hracích prostor ještě, než si do nich půjdou děti hrát. Chápeme, že je to práce navíc a velmi jim děkujeme za ochotu,“ dodává Šrámek.

Holčička se ve školce poranila o odhozenou stříkačku, obvod zavádí kontroly

Obvod již také zahájil jednání o možnosti umístění kamery, která bude monitorovat prostory před mateřskou školou. Pokud vše dobře dopadne, měla by zde být kamera instalována v řádu několika týdnů.