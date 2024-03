V rámci výročí 25 let od vstupu České republiky do NATO a 80. výročí od prvního souboje mezi vzdušnými silami USA a Německa nad územím Protektorátu Čechy a Morava a prvními americkými oběťmi druhé světové války na našem území vzdali v termínu 25.-29. února 2024 poctu válečným hrdinům potomci a příbuzní letců, čeští i američtí umělci na třech společenských večerech nazvaných Pocta americkým hrdinům, konaných na prestižních místech v New Yorku a ve West Pointu.

Koncert v katedrále sv. Patricka New York, baryton Martin Vydra | Foto: archiv města Nepomuk

Katedrála sv. Patricka je hlavní katedrálou USA a největším římskokatolickým kostelem v Severní Americe. Postavena byla v letech 1858 až 1878. Akademie ve West Pointu, založená v roce 1802, patří mezi nejprestižnější univerzity v USA. Ve zdejším kostele (Cadet Chapel) jsou největší chrámové varhany na světě, které mají 23511 píšťal. Česká národní budova v New Yorku byla postavena v letech 1895 až 1897 v neorenesančním stylu architektem Williamem C. Frohnem. Svůj účel plní dodnes a je kulturním a společenským centrem naší republiky v New Yorku.

Hlavním sólistou těchto akcí byl mladý barytonista Martin Vydra, který na tomto turné spolupracoval s profesionálními americkými armádními sbory i jednotlivými americkými i českými umělci, z nichž můžeme zmínit například West Point Glee Club, The United States Army Field Band Soldier´s Chorus či českého cimbalistu Matěje Čípa, který aktuálně v New Yorku studuje magisterský obor na univerzitě Berklee College of Music. V Americe tak zazněly rovněž písně českých velikánů, díky kterým si v letošním roce připomínáme Rok české hudby – zejména Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka či Leoše Janáčka. V katedrále sv. Patricka pak i česká státní hymna v podání Martina Vydry, v Cadet Chapel se pravděpodobně jednalo o první vystoupení českého umělce v historii akademie.

Koncert ve vojenské akademii ve West Pointu

Martin Vydra – baryton (ČR)

Craig Williams - varhaník (USA)

Cadet Chapel, United States Military Academy West Point

25. února 2024

Koncert v katedrále sv. Patricka v New Yorku

Martin Vydra – baryton (ČR)

West Point Glee Club (USA)

The United States Army Field Band Soldier´s Chorus (USA)

Mark Pacoe - varhaník (USA)

West Point Band (USA)

Katedrála sv. Patricka, 5th Ave, New York

27. února 2024

Společenská událost v České národní budově v New Yorku

Setkání s příbuznými letců, kteří zahájili osvobozování Evropy za II. světové války a koncert české lidové hudby.

John H. Torrison, Joseph Santos – příbuzní letců (USA)

Martin Vydra – baryton (ČR)

Matěj Číp – cimbalista (ČR)

Bohemian National Hall, 321 E 73rd St, New York

29. února 2024

Cadet Chapel West PointZdroj: archiv města Nepomuk

Koncert v Bohemian National Hall New YorkZdroj: archiv města Nepomuk

Koncert v Bohemian National Hall New York, Martin Vydra a Matěj CipZdroj: archiv města Nepomuk

Záštitu nad událostmi převzali Ing. Arnošt Kareš, generální konzul České republiky v New Yorku a Ministerstvo kultury ČR. Akce organizovaly Generální konzulát ČR v New Yorku s městem Nepomuk za finanční podpory Ministerstva kultury ČR jako součást událostí 80. výročí tragédie amerického bombardéru Liberator u Nepomuku a 25. výročí vstupu ČR do NATO.

Martin VydraZdroj: archiv města NepomukŽivotopis Martin Vydra:

Baryton Martin Vydra po absolutoriu klasického zpěvu na Pražské konzervatoři v roce 2012 složil úspěšně přijímací zkoušky na HAMU v Praze. Přesto se ale rozhodl změnit obor a nastoupil jako medik na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Tři roky se zde vzdělával v medicínském oboru jako student všeobecného lékařství a v roce 2015 se vrátil zpět ke studiu zpěvu na Janáčkovu Akademii múzických umění v Brně.

Během roků studia na konzervatoři, 1. lékařské fakultě či JAMU v Brně, působil v Pražském filharmonickém sboru a uskutečnil několik projektů u nás i v zahraničí jako člen ansámblu Martinů Voices pod vedením Lukáše Vasilka. Spolupracoval s Dětskou operou Praha v projektech Národního divadla, koncertoval s Boni pueri či Pražskými madrigalisty, sólově vystupoval s německým barokním ansámblem Hoffkapele Schloss Seehaus či s pražským ansámblem Victoria. Účastnil se masterclass na Norské hudební akademii v Oslu a dále se vzdělával u německého tenoristy a cembalisty Johanessa Weisse.

Je laureátem soutěží Bohuslava Martinů a Pražský pěvec. V zahraničí koncertoval v japonském Tokiu, v Brazílii (São Paulo, Rio de Janeiro) či v USA (Chicago, New York a St. Louis). V roce 2023 podnikl velké brazilské turné s devíti zastávkami, kdy zároveň vedl mistrovský kurz – masterclass na univerzitě Federal de Minas Gerais. Nově působí jako sbormistr Dětské opery Praha. V roce 2024 kromě USA navštíví ještě Japonsko a Brazílii, kde ho čeká například koncert v Národním divadle v hlavním městě Brasília se symfonickým orchestrem vedeným předním brazilským dirigentem Claudio Cohenem a s českou mezzosopranistkou Barborou de Nunes-Cambraia.